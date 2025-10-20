Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret

Yayınlanma:
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21, 22 ve 23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

ZİYARETLERİN TARİHİ BELLİ OLDU

Duran, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle ziyaretlerini 21, 22 ve 23 Ekim 2025 tarihlerinde yapacağını bildirdi.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.

Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."

