12 Eylül'ün yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi paylaşımı!

12 Eylül'ün yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi paylaşımı!
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi’ne ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin 13 Eylül 1921’de kazanılan şanlı zaferinin yıl dönümünü, iftiharla idrak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de tarifsiz acılara yol açmış 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi’ni kutladı. Erdoğan'ın 12 Eylül'den önce 13 Eylül Sakarya Zaferi'ne ilişkin paylaşım yapması dikkatleri çekti.

Erdoğan, mesajında, “Milletimizin istiklâl ve istikbal mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 13 Eylül 1921’de kazanılan şanlı zaferinin yıl dönümünü, iftiharla idrak ediyoruz.” ifadelerini kullanırken “Kahraman ordumuzun topyekûn direnişi ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği Sakarya Zaferi, Millî Mücadele’nin seyrini değiştirmiştir” sözlerini sarf etti.

erdogan-12-eylul.png

“BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNUN EN GÜÇLÜ TEZAHÜRLERİNDEN BİRİDİR”

“Sakarya’da sergilenen kahramanlık, yalnızca bir askerî başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biridir. Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir. “ diyen Erdoğan, “Bu destansı mücadele, Millî Mücadele’nin önünü açmış, Cumhuriyetimizin temellerini güçlendirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımının devamında “Bugün de bizlere düşen görev, bu büyük mirası koruyarak, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığı bilincini gelecek nesillere aktarmaktır.” sözlerini sarf ederek “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sakarya Zaferi’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor; bu anlamlı günün milletimize ilham ve güç kaynağı olmasını diliyorum.” dedi.

Bahçeli sosyal medyayı susturmak için kökten 'çözüm' önerdi!Bahçeli sosyal medyayı susturmak için kökten 'çözüm' önerdi!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Türkiye
Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı
Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı