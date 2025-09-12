12 Eylül'ün yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi paylaşımı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de tarifsiz acılara yol açmış 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi’ni kutladı. Erdoğan'ın 12 Eylül'den önce 13 Eylül Sakarya Zaferi'ne ilişkin paylaşım yapması dikkatleri çekti.

Erdoğan, mesajında, “Milletimizin istiklâl ve istikbal mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 13 Eylül 1921’de kazanılan şanlı zaferinin yıl dönümünü, iftiharla idrak ediyoruz.” ifadelerini kullanırken “Kahraman ordumuzun topyekûn direnişi ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği Sakarya Zaferi, Millî Mücadele’nin seyrini değiştirmiştir” sözlerini sarf etti.

“BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNUN EN GÜÇLÜ TEZAHÜRLERİNDEN BİRİDİR”

“Sakarya’da sergilenen kahramanlık, yalnızca bir askerî başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biridir. Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir. “ diyen Erdoğan, “Bu destansı mücadele, Millî Mücadele’nin önünü açmış, Cumhuriyetimizin temellerini güçlendirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımının devamında “Bugün de bizlere düşen görev, bu büyük mirası koruyarak, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığı bilincini gelecek nesillere aktarmaktır.” sözlerini sarf ederek “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sakarya Zaferi’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor; bu anlamlı günün milletimize ilham ve güç kaynağı olmasını diliyorum.” dedi.

