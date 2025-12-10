Erdoğan'a verilen seçim raporu ortaya çıktı! Şok anketlere yeni ortak formülü

Sonar Araştırma tarafından yapılan son anket çalışması MHP’nin oy oranının yüzde 4 bandına gerilediğini gösterirken Cumhur İttifakı’nın içindeki siyasi dengeler tartışılmaya başlandı.

İktdarın ünlü kalemi Abdülkadir Selvi'nin de daha yüksek oy oranlarını yazmasına rağmen İmralı sürecinin MHP'ye kan kaybettirdiğini yazması Cumhur'un ikinci büyük ortağındaki düşüşü desteklerken AKP kanadı erkenden önlem almak için arayışlara başladı.

ERDOĞAN'A VERİLEN SEÇİM RAPORU ORTAYA ÇIKTI!

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu verileri “ciddi risk” olarak değerlendirildiği, ittifakın geleceğine ilişkin senaryoların masaya yatırıldığı belirtiliyor. İktidar kulislerinde son iki haftadır MHP'ye ilişkin değerlendirmelerin sertleştiği konuşuluyor. AKP’li bazı yöneticilerin kapalı toplantılarda, ittifakın geldiği noktayı şu sözlerle özetlediği öne sürülüyor:

“MHP artık oy kazandırmıyor, tam tersine kaybettiriyor. Ekonomideki maliyet bize yazılıyor, güvenlik ve yargıdaki tartışmalar ise MHP’den uzaklaştırıyor. Dengeler bozuldu.”

AKP kurmaylarından bazılarının MHP ile yürütülen ittifakın hem yönetim hem söylem düzeyinde tıkandığını Erdoğan’a aktardığı belirtilirken iktidardaki eleştiriler “İmralı sürecine tabandan gelen tepkiler" ve "MHP’nin yargı, anayasa ve bürokrasi politikalarında AKP’yi sıkıştırması” olarak iki başlıkta toplandı.

MHP'den daha fazla oy kaybettiklerini itiraf eden bir AKP yöneticisinin ise yakın çevresine, “Bu oranlarla seçime gidilmez" dediği iddia edildi. Parti içinde bazı kurmayların, MHP’nin oylarında yaşanan gerilemenin Cumhur İttifakı’nın toplam oyunu 40’ların altına itmesi nedeniyle, “bu aritmetikle seçime gidilmesinin riskli olduğunu” Erdoğan’a rapor ettiği ifade ediliyor.

AKP'liler,in ittifak ortağı MHP'deki düşüşün kronikleştiğini ifade ederek yeni seçim senaryolarına çalışılması gerektiğini Saray'a ilettiği konuşuluyor.

ŞOK ANKETLERE YENİ ORTAK FORMÜLÜ

Kılıç'ın kulislerden aktardığına göre; bazı danışmanların Erdoğan’a şu önerileri sunduğu ifade ediliyor:

İttifakı genişletme: Sağ yelpazede yeni siyasi aktörlere kapı açarak daralan tabanı genişletmek.

Gevşek ittifak modeli: MHP ile formel ortaklığı sürdürüp, seçim bölgelerinde alternatif işbirlikleri oluşturmak.

Yeni ortak arayışı: Merkez sağda siyasi alanı daraltan MHP etkisini azaltarak farklı partilere yönelmek.

Siyasi gözlemciler de MHP oylarındaki sert düşüşün ittifakta “geri dönüşü zor bir kırılma” yarattığını söylerken Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde ittifak stratejisinde “yeniden yapılanma” adımlarını hızlandırabileceği değerlendirildi.

MHP’nin oylarındaki sert düşüşün sadece bir anket verisi olarak kalmayacağı yönündeki görüş, Ankara’da hakim olurken Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde hem parti yönetimini hem ittifak stratejisini yeniden şekillendirecek adımlar atabileceği belirtiliyor.