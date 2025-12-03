Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi! Polis dolmuşu durdurup vatandaşı aşağı indirdi

Şanlıurfa’da bir dolmuşta yolcular arasında siyaset nedeni ile gerginlik çıktı.

Seyir halindeki dolmuşta bir yolcunun, iddia edilenlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürüldü.

ŞİKAYET EDİLDİ

Vatandaşın Erdoğan'a hakaret ettiği iddialarının ardından ekiplere ihbarda bulunuldu. Yolcular tarafından yapılan ihbarın ardından dolmuşa motosikletli yunus polisleri bindi.

DOLMUŞTA GÖZALTI İDDİASI

İhbarın ardından kısa sürede dolmuşa gelen yunus polisleri, vatandaşı koltuğundan kaldırarak üst araması yaptı. Sosyal medyada ve yerel haber sitelerinde yayılan videoda olaylar buraya kadar kayıt altına alındı.

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yerel medyada yer alan haberlere göre vatandaş üst araması yapılmasının ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın da devam ettiği öne sürüldü.