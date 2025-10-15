Erdoğan'a "Diktatörler ülkesi" sözlerini hatırlattı: Nasıl gitmezsin yav, millet sana git diyor!

Vatandaşı bunaltan ekonomik koşullar, yargı süreçlerini eleştirilerin hedefine koyan muhalif belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve tutuklama kararları, her geçen gün sayısı artan çeteler, suça karışan çocukların sayısındaki artış başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarının sürmesine neden oluyor.

Yeniden adaylığı Anayasa değişkliği ya da erken seçime bağlı olan Erdoğan'ın, Meclis açılışında yetki süresini sonuna kadar kullanacağını açıklamasının ardından eleştirilerin şiddeti artarken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ERDOĞAN'A "DİKTATÖRLER ÜLKESİ" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Refah Partisi rozeti ile İBB Başkanlığı görevini yürüttüğü 1997 yılındaki konuşmayı paylaşan Ali Mahir Başarır, “Bu ülke demokratik geçinen diktatörler ülkesidir” sözlerini hatırlattı.

Erdoğan, katıldığı bir fuarda dönemin hükümetine yönelik eleştirilerini sıralarken, mevcut yönetimi milletin talebine rağmen seçime gitmemekle suçluyordu. Türkiye'nin o dönemde "demokratik geçinen diktatörler ülkesi" haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Bizi diktatörler yönetiyor. Ama etiketleri demokratik. Ne diyor? Gitmem diyor. E nasıl gitmezsin ya? Millet sana git diyor." demişti.

Başarır, o gün ki Erdoğan ile bugün ki arasında fark olduğuna vurgu yaparak "O gün 'Bu ülke demokratik geçinen diktatörler ülkesidir' diyordu. Bugün demokratik geçinmeye bile gerek görmüyor!" dedi.

"NASIL GİTMEZSİN YAV, MİLLET SANA GİT DİYOR!"

Erdoğan'ın Başarır tarafından yeniden gündeme getirilen o sözleri şu şekilde: