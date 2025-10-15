Erdoğan'a "Diktatörler ülkesi" sözlerini hatırlattı: Nasıl gitmezsin yav, millet sana git diyor!

Erdoğan'a "Diktatörler ülkesi" sözlerini hatırlattı: Nasıl gitmezsin yav, millet sana git diyor!
Yayınlanma:
CHP'li Ali Mahir Başarır, Refah Partisi rozeti ile İBB Başkanlığı yapan Erdoğan'a "Diktatörler ülkesi" sözlerini hatırlattı. Memnuniyet referandumu çağrısı yapan Erdoğan'ın "Nasıl gitmezsin yav, millet sana git diyor!" sözlerini alıntılayan Başarır, “Bu ülke demokratik geçinen diktatörler ülkesidir' diyordu. Bugün demokratik geçinmeye bile gerek görmüyor!" dedi.

Vatandaşı bunaltan ekonomik koşullar, yargı süreçlerini eleştirilerin hedefine koyan muhalif belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve tutuklama kararları, her geçen gün sayısı artan çeteler, suça karışan çocukların sayısındaki artış başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarının sürmesine neden oluyor.

Yeniden adaylığı Anayasa değişkliği ya da erken seçime bağlı olan Erdoğan'ın, Meclis açılışında yetki süresini sonuna kadar kullanacağını açıklamasının ardından eleştirilerin şiddeti artarken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ERDOĞAN'A "DİKTATÖRLER ÜLKESİ" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Refah Partisi rozeti ile İBB Başkanlığı görevini yürüttüğü 1997 yılındaki konuşmayı paylaşan Ali Mahir Başarır, “Bu ülke demokratik geçinen diktatörler ülkesidir” sözlerini hatırlattı.

Erdoğan, katıldığı bir fuarda dönemin hükümetine yönelik eleştirilerini sıralarken, mevcut yönetimi milletin talebine rağmen seçime gitmemekle suçluyordu. Türkiye'nin o dönemde "demokratik geçinen diktatörler ülkesi" haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Bizi diktatörler yönetiyor. Ama etiketleri demokratik. Ne diyor? Gitmem diyor. E nasıl gitmezsin ya? Millet sana git diyor." demişti.

Başarır, o gün ki Erdoğan ile bugün ki arasında fark olduğuna vurgu yaparak "O gün 'Bu ülke demokratik geçinen diktatörler ülkesidir' diyordu. Bugün demokratik geçinmeye bile gerek görmüyor!" dedi.

erdogana-diktatorler-ulkesi-sozlerini-hatirlatti-nasil-gitmezsin-yav-millet-sana-git-diyor.jpg

"NASIL GİTMEZSİN YAV, MİLLET SANA GİT DİYOR!"

Erdoğan'ın Başarır tarafından yeniden gündeme getirilen o sözleri şu şekilde:

İnanın bu ülke, demokratik geçinen diktatörler ülkesidir. Ve bizi diktatörler yönetiyor. Ama etiketleri demokratik.

Ne diyor? Gitmem diyor. E nasıl gitmezsin ya? Millet sana "git" diyor. O zaman gel referandum yap. Sor bakalım millete, kalalım mı, gidelim mi?

Şu soruyu sor: Bu milletin eğer %51'i size "kalın" diyorsa başımız, gözümüz üstüne. Ama bu milletin %51'i size "gidin" diyorsa gitmeye mecbursunuz.

Yarın merkezi yönetimi devraldığımızda da merkezi yönetimler olarak yine halkımızla bütünleşeceğiz. Halkımıza diyeceğiz ki, iki yıl sonra, üç yıl sonra gelin bir referandumla "devam" mı, "tamam" mı? "Devam" diyorsanız kalırız, "tamam" diyorsanız çekiliriz. Niye? Halk memnun olmadıktan sonra zorla bunun başında kalmak iyi niyet ifadesi değildir. O nedir o? Kötü niyet ifadesidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SKG Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Türkiye
Son dakika | Fatih Ürek kalp krizi geçirdi
Son dakika | Fatih Ürek kalp krizi geçirdi
Dehşet anları kameradaydı! Gazeteci başkanı pompalı ile vuran saldırgan yakalandı
Dehşet anları kameradaydı! Gazeteci başkanı pompalı ile vuran saldırgan yakalandı
Elazığ'da gazeteciye tüfekle saldıran şüpheli yakalandı
Elazığ'da gazeteciye tüfekle saldıran şüpheli yakalandı