Erdoğan posteri talimatına tepki: Atatürk, hiçbir makam ve kişiyle kıyaslanamaz!

İlçe milli eğitim müdürlüklerinin milli bayramlar ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Erdoğan posterinin zorunlu olması yönündeki talimatına tepkiler sürüyor.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılması ve her iki posterin aynı ebatta olması” yönündeki talimata tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Köybaşı, tatürk posteri ile AKP Genel Başkanı ve partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin aynı ebatta asılması talimatının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Okullarda 'Erdoğan posteri' zorunlu oldu: Sendikalar ve muhalefet ayağa kalktı

Köybaşı'nın açıklaması şu şekilde:

“Ulusal bayramlarımız, tüm yurttaşlarımız olarak birlik ve beraberliğimizi, bağımsızlığımızı yüreğimizde hissettiğimiz özel günlerdir. Hiç kimse ve hiçbir kurum, ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile kendini eşit görme çabası içine giremez. Dün, ilçe milli eğitim müdürleri tarafından okul müdürlerinin bulunduğu gruplarda paylaşılan yazıyla, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılması ve her iki posterin aynı ebatta olması' yönünde talimat verilmiştir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir makam ve kişiyle kıyaslanamaz. Mustafa Kemal Atatürk posteri ile AKP Genel Başkanı ve partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin aynı ebatta asılması talimatı, kabul edilebilir bir uygulama değildir.

Ulusal bayramlarımızda asılması gereken semboller bellidir: Türk Bayrağı ve Atatürk posteri, Cumhuriyetimizin temelidir. Derhal verilen bu talimat geri çekilmelidir. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti”