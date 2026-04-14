Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın yeni Başbakanı Peter Magyar ile telefonda görüştü. Söz konusu görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan’ın görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ileri taşımayı arzuladıklarını, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını ifade ettiği bildirildi.

ERDOĞAN YENİ BAŞBAKANI TEBRİK ETTİ!

Erdoğan, Macaristan’ın yeni Başbakanı Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını söyleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını bildirdi.

MACARİSTAN’IN YENİ BAŞBAKANI MAGYAR OLMUŞTU!

Macaristan’da 8 milyondan fazla kayıtlı seçmen 12 Nisan’da sandık başına gitmiş ve seçimler sonucunda Başbakan Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarı son bulmuştu. Parlamento seçimlerini Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar olmuştu. (AA)