Erdoğan'dan Macaristan'ın yeni lideri Magyar'a tebrik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Magyar ile görüşerek Magyar'ı tebrik etti. Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda daha ileri taşınacağına inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın yeni Başbakanı Peter Magyar ile telefonda görüştü. Söz konusu görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan’ın görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ileri taşımayı arzuladıklarını, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını ifade ettiği bildirildi.

ERDOĞAN YENİ BAŞBAKANI TEBRİK ETTİ!

Erdoğan, Macaristan’ın yeni Başbakanı Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını söyleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını bildirdi.

MACARİSTAN’IN YENİ BAŞBAKANI MAGYAR OLMUŞTU!

Macaristan’da 8 milyondan fazla kayıtlı seçmen 12 Nisan’da sandık başına gitmiş ve seçimler sonucunda Başbakan Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarı son bulmuştu. Parlamento seçimlerini Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar olmuştu. (AA)

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı