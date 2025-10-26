Erdoğan davet etmişti: İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Starmer’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara’ya geleceğini belirtti.

Duran, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır” ifadesini kullandı.

Kaynak:AA

