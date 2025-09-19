Erdoğan Danilo Zanna'ya yeni kimliğini verdi

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Masterchef yarışmasında jürilik yapan ve Türkiye'de restoranları bulunan İtalyan şef Danilo Zanna ile bir araya gelen Erdoğan, ünlü şefe Turkuaz Kart verdi.

Programda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı.

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre "Turkuaz Kart" şu şekilde açıklanıyor:

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

- Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

- Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

- Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

- Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara Turkuaz Kart verilebilir.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİNİN SAĞLADIĞI HAKLARDAN YARARLANABİLMEKTEDİR

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Geçiş süresi içinde Turkuaz Kart Yönetmeliği'nin 15'inci madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kart'ta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir. Ayrıca, Turkuaz Kart sahibi yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

İLK TURKUAZ KART 2021'DE VERİLMİŞTİ

Yabancılara yönelik Turkuaz Kart uygulamasını içeren yönetmelik 2017 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Türkiye'de ilk Turkuaz Kart ise 2021 yılında iş insanı Steven Young'a verilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

