Erdoğan, BM genel sekreteriyle görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda: Gazze'de ölenler bir sayı değil birer can

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını, uluslararası toplumun Gazze’ye insani yardımların kesintisiz erişimi için İsrail’e yönelik baskısını artırması gerektiğini ifade etti.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK"

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye’nin gayretlerini artırdığını, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını, Türkiye’nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini, dünya barışının korunmasının öneminin son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalarda daha iyi anlaşıldığını belirtti.