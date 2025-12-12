Erdoğan 'akbil davası'ndan 26 yıl sonra beraat etti: Dosya sessiz sedasız raftan indirilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde, şehir içi toplu taşıma taşıtlarında ödeme aracı olarak kullanılan AKBİL'den 2,6 trilyon liralık haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 1999 yılında 65 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Dönemin Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise 2003'te sona eren davada 29 sanığın beraatine karar verirken soruşturmada "görevi başında zimmetine para geçirmek veya mal edinmek" iddiasıyla yer alan Erdoğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti. Erdoğan, 2014'te Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da mevcut Anayasal dokunulmazlığı devam etti. Üsküdar Adliyesi kapatılarak Anadolu Adliyesi kuruldu ve Akbil dosyası İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi.

ERDOĞAN 'AKBİL DAVASI'NDAN 26 YIL SONRA BERAAT ETTİ

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Erdoğan hakkında İBB Başkanlığı dönemine ilişkin açılan ve dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle durdurulan Akbil davası dosyası Erdoğan'ın avukatlarının talebi üzerine açıldı ve beraatle sonuçlandı.

Beraat kararının ise savcılık tarafından itiraz edilmediği için kesinleştiği öğrenildi.

DOSYA SESSİZ SEDASIZ RAFTAN İNDİRİLMİŞ

Erdoğan'ın avukatlarının Akbil dosyasını devralan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermesi üzerine dosyanın yeniden açıldığını ifade edildi.

Avukatları, diğer tüm sanıkların beraat ettiğine işaret ederek Erdoğan ile ilgili Akbil davasının da ele alınarak beraatle sonuçlandırılmasını istedi. Ancak o dönemin mahkeme başkanı, Anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle dosyanın görüşülemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine mahkeme başkanının değiştirilerek yeni heyet oluşturulduğu belirtildi.

Yeni mahkeme heyetinin, davayı görüşerek Erdoğan hakkında beraat kararı verdiği öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmemesi üzerine beraat kesinleşti.

DW Türkçe'nin konuştuğu kaynaklar, Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlığı varken yargılamanın nasıl mümkün olduğu sorusuna “Bu durum kararda tartışıldı. Cumhurbaşkanının da rızası vardı” dedi.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi avukatları, konuya ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtsız bıraktı, kararı paylaşmak da istemedi. Kaynaklar, kararın 2023'te Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından verildiğini belirtiliyor.

Bu arada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de milletvekilliğinin sona ermesinin ardından aynı mahkemede yargılanarak hakkında beraat kararı verildiği öğrenildi.