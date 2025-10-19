Erbakan'dan iktidara: Konuşmada varsınız ama icraatta yoksunuz

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, Küçükçekmece’deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. 551 delegenin oy kullanacağı kongrede, mevcut İstanbul İl Başkanı Nuri Özata tek aday olarak seçime girdi.

Kongrede partililere seslenen Genel Başkan Fatih Erbakan, iktidar yürüyüşünün fişeğini İstanbul'dan ateşlediklerini söyledi. Erbakan, "Kuramazlar, yapamazlar, yüzde 1 bile oy alamazlar diyenlere rağmen, iman, azim ve aşkla yürüdük Yeniden Refah Partimizi üye sayısı bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi haline, oy oranı bakımından da yüzde 7 oy ile üçüncü büyük siyasi partisi haline getirdik. Şimdi 652 bin üyeyi 1 milyon üye hedefine çıkaracağız. Üçüncü parti olmak bize yakışmaz. Birinci parti olacağız. İktidara yürüyeceğiz inşallah" diye konuştu.

"BİZ SİZİN HASMINIZ DEĞİL GERÇEK DOSTLARINIZIZ"

İktidara seslenen Erbakan, yaptıkları uyarıların düşmanlıktan değil, dostluktan kaynaklandığını belirtti. Erbakan, "Biz sizin hasmınız değiliz. Biz acı gerçekleri, sizin yüzünüze haykıran gerçek dostlarınızız. Hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtarmak için sizi uyarıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gittiğiniz yol yanlıştır. 'Bu yoldan giderseniz hem bu milleti hem bu ülkeyi hem de kendinizi borç ve faiz ateşinde yakarsınız' dedik ama dinlemediniz. Bu uyarılarımızı yaparken, bir dakika durup da samimi ve ön yargısız bir şekilde bizi dinleyeceğiniz yerde, bize kızıyorsunuz. Biz Milli Görüşçüler olarak makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapıyoruz" dedi.

"BİZ SİZDEN NE İSTEDİYSEK MİLLET İÇİN İSTEDİK"

AKP iktidarına 2023 seçimlerinde verdikleri desteği hatırlatan Erbakan, bu desteğin karşılığında 30 maddelik bir protokol sunduklarını ve bu maddelerin hiçbirinin kişisel çıkar içermediğini vurguladı. Erbakan, şunları söyledi:

"O 30 maddeyi hatırlayın lütfen. Biz sizden makam mı istedik, koltuk mu istedik? İhale mi istedik? Hayır, biz sizden ne istediysek millet için istedik. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adalet için istedik. Denk bütçe yapın, faiz lobisine değil, bu aziz millete hizmet edin dedik. Çiftçiye üretim desteği verin, alın terini berekete dönüştürün dedik. Liyakati gözetin, torpil düzenini ortadan kaldırın dedik. Kamudaki israfı sonlandırın, imtiyazlı holdinglere haksız yere kaynak aktarmayın dedik."

"SİZ LÜKS YATLARDA VARSINIZ AMA TRAKTÖRLERDE YOKSUNUZ"

Konuşmasının devamında Erbakan, iktidarın politikalarını "varsınız ama yoksunuz" retoriğiyle eleştirdi:

"Siz, denk bütçede yoksunuz ama faiz ödemelerinde şampiyonsunuz. Bir avuç faizciyi abat eden ekonomik sisteminizle faizde dünya şampiyonu oldunuz. Demek ki siz faizde varsınız, üretimde yoksunuz. Kredi kartına mahkum olmuş, borçla yaşayan bir toplum oluşturdunuz. Demek ki siz kredi kartında varsınız ama gelirde ve cüzdanda yoksunuz."

Eğitim, sağlık, adalet ve sosyal politikalardaki eleştirilerini sürdüren Erbakan, "Sağlıkta dev binalar yaptınız ama vatandaş tedavi olacak doktor bulamıyor. Demek ki siz şehir hastanelerinde imtiyazlı müteahhitleri zengin etmede varsınız, ama vatandaşa sağlık hizmeti vermede yoksunuz. İtibardan tasarruf olmaz diyerek milyarları protokol masraflarına harcıyorsunuz ama emekliye maaş zammı verileceği zaman adeta kurban pazarlığı yapıyorsunuz. Demek ki siz lüks villalarda varsınız ama varoşlarda yoksunuz. Çiftçinin mazotuna ÖTV yüklüyorsunuz ama lüks yatların yakıtını neredeyse bedavaya veriyorsunuz. Demek ki siz marinada varsınız ama tarlada yoksunuz. Devasa adalet sarayları yaptınız ama içerisinde adaletin esamesi okunmuyor. Demek ki siz adaletin binasında varsınız ama vicdanda yoksunuz." ifadelerini kullandı.

"KONUŞMADA VARSINIZ AMA İCRAATTA YOKSUNUZ"

Erbakan, iktidarın dış politikasını ve Gazze tutumunu da eleştirerek, "Yıllarca 'Dostum Trump' dediniz, 'AB'ye girmek en büyük hedefimizdir' dediniz ama İslam Birliği yolunda hiçbir adım atmadınız. Gazze soykırımını en yüksek sesle kınadınız ama Kürecik'i kapatmadınız, İsrail'e petrol sevkini engellemediniz. Demek ki Gazze'yle ilgili olarak konuşmada varsınız ama icraatta yoksunuz" dedi.

Konuşmasını tamamlarken partisinin "Milli Görüş" çizgisinde olduğunu ve iktidara yürüdüğünü belirten Erbakan, tüm partilileri 16 Kasım'da Ankara Arena'da yapılacak 3. Olağan Büyük Kongre'ye davet etti.