Erbakan İmralı Süreci'ndeki af tartışmaları için referandum istedi
DEM Parti'li heyet Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, Pervin Buldan yeni bir aşamaya geçilmesi ve artık yasal adımların atılması gerektiğini söylemişti. Bahçeli'nin de 'imzamı atarım' dediği o açıklamanın ardından Cumhur'un eski ortağı Fatih Erbakan, İmralı süreci için referandum çağrısı yaptı. "Millet onaylıyorsa PKK'lıları affedelim"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Milli Gençlik Derneği'nde yapılacak ‘İl Başkanları’ toplantısı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yer aldığı DEM Parti İmralı heyetinin MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yaptığı yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gelen açıklamaları değerlendiren Erbakan, referandumu işaret etti.

Pervin Buldan "İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var." derken Bahçeli "Her cümlesine imzamı atıyorum." demişti.

Erbakan şunları söyledi:

"Biz sürecin başından itibaren hep şunu söyledik; bu silah bırakmanın mutlaka PYD’yi ve YPG’yi de kapsaması gerektiğini, sadece PKK örgütünün silah bırakmasıyla bu süreci tamamen bitmeyeceğini ifade ettik. Bu noktada iktidar kanadında aynı fikirleri ifade ettiğini görüyoruz.

Bir diğer söylediğimiz de bu süreçte şehit ailelerini ve gazilerimizi üzecek, onların onaylamayacağı bir adamın atılmaması gerektiğini ifade ettik. Öcalan’a umut hakkından yararlanmasından uygun olmayacağını söyledik. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesi"

"Referandumda milletimiz PKK'nın yöneticilerine veya suça karışmamış PKK'lıların affedilmesi onay veriyorsa o zaman bunlar affedilsin, onay vermiyorsa affedilmesin. Madem ‘Milletimiz bunu istiyor’ diyoruz, ‘Milletimizle beraber bu süreci yürüteceğiz’ diyoruz öyleyse bu referandum son derece yerinde olur."

