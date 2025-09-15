Engelli satıcının ekmek parasına göz diktiler

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün boyu bisküvi, çikolata ve kağıt mendil gibi ürünler satan Selahattin K., iş bitiminde seyyar tezgahını sokağa park ederek evine gitti. Bir süre sonra günlük kazancını tezgâhta unuttuğunu fark eden Selahattin K., geri döndüğünde paranın yerinde olmadığını gördü.

Durumu derhal polis ekiplerine bildiren Selahattin K.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ekipler, seyyar tezgah ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, parayı alan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma