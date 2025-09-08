14 sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.
Genel Müdürlüğün açıklaması şöyle: