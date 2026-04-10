Gazeteci Emin Çölaşan, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre Sözcü Gazetesi yazarı Çölaşan, dün akşam saatlerinde başlayan sağlık sorunlarının ardından bugün sabah saatlerinde durumunun ağırlaşması üzerine sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Çölaşan’ın, Ankara’da bulunan Başkent Hastanesi’ne kaldırıldığı ve burada yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Çölaşan’ın nefes darlığı şikâyeti yaşadığı, bu nedenle oksijen tedavisi uygulandığı belirtildi.

Gazeteci Talat Atilla'nın konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün rahatsızlanan Çölaşan, bugün sabah durumunun ağırlaşması nedeniyle Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çölaşan'ın nefes darlığı nedeniyle oksijen tedavisi de gördüğünü öğrendim" ifadeleri yer aldı.