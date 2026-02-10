Emekliliğine 4 gün vardı: Polis memuru kazada hayatını kaybetti

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışan polis memuru Kazım Kızıl (55), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKMANLAR MEVKİSİNDE ŞERİT İHLALİ

Kaza, saat 17.30 sularında Bartın-Zonguldak karayolunun Akmanlar mevkisinde yaşandı. Bartın istikametinden Zonguldak yönüne seyreden Kazım Kızıl'ın kullandığı 74 AAC 067 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Recep Duran idaresindeki 66 AS 505 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Kazım Kızıl ve kamyonet sürücüsü Recep Duran'ı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Kızıl, burada yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer sürücü Duran'ın tedavisi ise devam ediyor.

EMEKLİLİK HAYALİ YARIM KALDI

Kazanın ardından ortaya çıkan bir detay yürekleri burktu. Yaşamını yitiren polis memuru Kazım Kızıl’ın, meslekteki hizmet süresini tamamladığı ve sadece 4 gün sonra resmi olarak emekliye ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

KAZA ANI KAYITLARA GEÇTİ

Feci çarpışma, kamyonette bulunan araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Kızıl'ın kullandığı otomobilin aniden kontrolünü kaybederek karşı yöne savrulduğu ve çarpışmanın şiddeti görüldü.

DHA