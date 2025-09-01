Eli makineye sıkıştı: 1,5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Yayınlanma:
Ataşehir’de koli imalathanesinde çalışan işçi, elini makineye sıkıştırarak yaralandı. Yaralı işçi, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 5'inci Sokak’ta bulunan bir koli imalathanesinde meydana geldi. İmalat yapıldığı sırada bir işçinin eli baskı makinesi sıkıştı. Makinelerin çalışması durdurularak durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine imalathaneye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması ile kurtarılan işçi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Türkiye
Ataşehir'de orman yangını!
Ataşehir'de orman yangını!
Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı!
Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı!