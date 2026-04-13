Elektronik kelepçeye rağmen genç kadını bayram günü katletmişti! Ablası dehşet gününü anlattı

Aksaray’da, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından Ramazan Bayramı’nda mezarlıkta vurularak katledilen 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım’ın, (35) sağ kurtulan ablası Beyaz Çakmak, o dehşet anlarını anlattı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Oğuzlar Köyü’nde, 20 Mart gününde meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım, ablası Beyaz Çakmak ve yakınları bayramın birinci günü mezarlığa giderek anneleri Elif ile babaları Bünyamin Özsevgiç’in mezarlarını ziyaret etmişti. Bu sırada, Gamze Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım, av tüfeğiyle 2 kadına ateş etmiş, saldırı sonucunda Gamze Yıldırım başından, ablası ise karnından yaralanmıştı.

Korkunç saldırıda Gamze Yıldırım hayatını kaybederken Beyaz Çakmak ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yıldırım ise, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 AYDIR ELEKTRONİK KELEPÇELİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Gamze ve Habip Emre Yıldırım’ın 15 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olduğu, olay tarihinden 6 ay önce de Gamze Yıldırım'ın eşinden ayrı yaşamaya başladığı ve boşanma davası açtığı öğrenildi. Gamze Yıldırım'ın, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında eşi Habip Emre Yıldırım hakkında olaydan 4 ay önce Elektronik İzleme Sistemi (Elektronik Kelepçe) ile izlenmesi kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

Olay günü de Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'na bağlı Elektronik İzleme Merkezi tarafından, Gamze Yıldırım’da bulunan cihaz sayesinde Habip Emre Yıldırım’ın elektronik kelepçe mesafesini ihlal ettiği ve kendisine yaklaşmakta olduğu yönünde ihbar geldiği tespit edildi.

ABLASI DEHŞET ANLARINI ANLATTI!

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan ve hastanedeki tedavisi süren Beyaz Çakmak, dehşet gününü anlattı. Bayram nedeniyle ailecek anne ve babalarının mezarını ziyaret ettiklerini söyleyen Çakmak, ''Ben, kız kardeşlerim Gamze Yıldırım ve Yeter Sarıkaya, Yeter'in damadı ve onun kızı, babam ve annemin mezarına gittik. Ben biraz dışarıda bekledim. Onlar da mezarın başında dua ediyorlardı. O esnada Gamze’nin telefonu çaldı. Elektronik İzleme Merkezi’nden aradılar ve Habip Emre Yıldırım'ın, elektronik kelepçe mesafesini ihlal edip, kendisine yaklaştığını söylediler. Daha arkamızı dönmeden Habip Emre Yıldırım geldi” ifadelerini kullandı.

“Bize, 'Toplanın hepiniz bir yere' dedi. Önce Gamze’ye tüfekle 4-5 el ateş etti. Gamze, kanlar içinde kalıp yere yığıldı. Diğer kız kardeşim ile damadı çok çabaladı. Elinden tüfeği almak istediler fakat alamadılar. Sonra bana yöneldi, ilk önce beni bacağımdan vurdu. Ben kız kardeşime 'Kaçın' dedim. Çünkü Gamze ölmüştü. Onun orada öldüğünü hissettim” diyen Çakmak, “Elektronik İzleme Merkezi’nden de Gamze'yi sürekli telefonla arıyorlardı” sözlerini sarf etti.

“Ben onlarla telefonla konuşurken, o sırada Habip Emre uzaklaştığını sanmıştım ama kaçmaya çalışan kız kardeşim ile damadını öldürmek için onları da takip etmiş. Arabası çamura saplanınca onların peşini bırakmış. Tekrardan mezara gelip kız kardeşim Gamze'nin kafasına 4-5 el daha ateş edip, tekmeledi” ifadelerini kullanan Çakmak, sözlerinin devamında, “Ondan sonra da bana tekrar ateş etti. Elinde telefon vardı ve telefonla konuştuğu kişiye 'Öldürdüm' deyip kaçtı. Ondan sonra ekipler geldi” dedi.

“ARTIK GAMZELER ÖLMESİN İSTİYORUZ”

Beyaz Çakmak, sözlerinin devamında ''Bu kişinin biz ceza alması istiyoruz. Müebbet ceza alsın ve artık Gamzeler ölmesin istiyoruz. Bu işin sonunu da bırakmayacağız. Bizim kardeşimizin hiçbir suçu yoktu. Sadece onun gibi uyuşturucu kullanan birinden kurtulmak istiyordu. Çok eziyetler ve işkenceler çekti.” diyerek "1'i erkek 8 kardeşiz ve biz, kardeşimizi Habip Emre Yıldırım’ın elinden kurtaramadık” ifadelerini kullandı.

“Habip Yıldırım hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı vardı. Biz o gün anne ve babamızın mezarında dua ediyorduk. Bayram ziyaretine gittik. Başka bir amacımız yoktu. Birkaç gün öncesinden mezara gelip, gitmiş. Olaydan bir gün önce yine gelmiş. Bayram günü aracı ile köyde 3-4 tur atmış. Arabasından ise cephanelik çıkmış, tüfek, silah ve hızar varmış” ifadelerini kullanan Çakmak, “Biz, kardeşimi kurtarmak için çok mücadele verdik. Bir dönem kadın sığınma evinde kaldı. Hepimizi tehdit etti ama biz, kız kardeşimizi ona teslim etmedik" dedi.

Çakmak, sözlerini "Biz kurtulmasını istedik. Ben de çok ağır yaralandım. Günlerdir hastanedeyim. Ben de mağdur oldum. Ondan ve ailesinden de şikayetçiyiz. Bayram günü bu yapılır mı? Bu insanlık falan değil' 'ifadeleriyle noktaladı. (DHA)