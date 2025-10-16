Elazığ'da iki grup arasında başlayan tartışma kanlı bitti

Elazığ'da iki grup arasında başlayan tartışma kanlı bitti
Yayınlanma:
Elazığ’da İcadiye Mahallesi İkinci Harput Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde bulunan İkinci Harput Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'Daltonlar' ve 'Çirkinler' suç örgütlerine operasyon: 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi'Daltonlar' ve 'Çirkinler' suç örgütlerine operasyon: 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan silahlı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı: Kaza anı kameradaHafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı: Kaza anı kamerada

EKİPLER OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve kavgaya karışan zanlıların kimliklerini belirleyip yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Bakanlıklarda "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kuruldu
Bakanlıklarda "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kuruldu
Kızını vurup intihar etmişti: Tartışmanın nedeni belli oldu
Kızını vurup intihar etmişti: Tartışmanın nedeni belli oldu
9 yaşındaki çocuğun ölümü yürek yaktı: Sokaktaki merdivenden düştü
9 yaşındaki çocuğun ölümü yürek yaktı: Sokaktaki merdivenden düştü