Elazığ'da iki grup arasında başlayan tartışma kanlı bitti
Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde bulunan İkinci Harput Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
'Daltonlar' ve 'Çirkinler' suç örgütlerine operasyon: 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
3 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan silahlı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı: Kaza anı kamerada
EKİPLER OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve kavgaya karışan zanlıların kimliklerini belirleyip yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)