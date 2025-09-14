Elazığ'da gündüz gözüyle pompalı dehşeti

Elazığ'da gündüz gözüyle pompalı dehşeti
Yayınlanma:
Elazığ'ın merkezinde, öğle saatlerinde bir otopark silah sesleriyle yankılandı. Kimliği belirsiz kişiler, pompalı tüfekle ateş açarak bir temizlik işçisini yaraladı.

Elazığ'da öğle saatlerinde, İcadiye Mahallesi'ndeki bir otoparkta yankılanan pompalı tüfek sesleriyle kana bulandı.

Her şey, mahalledeki bir otoparka yönelik ani bir silahlı saldırıyla başladı. Saldırganlar, otoparka pompalı tüfekle ateş açtı. O sırada otoparkta temizlikle meşgul olan İ.Ç. isimli işçi, ne olduğunu dahi anlayamadan bacağına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı.

Silah seslerinin ardından mahalleyi siren sesleri doldurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan talihsiz işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

