Eksi 25 derecede domates üretilen tesis gorüntülendi

Kış şartlarının çetin olduğu Ağrı'da eksi 25 derecede jeotermal kaynaklardan domates üretiliyor.

Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen domatesler çok sayıda noktaya gönderiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceleri gördüğü kentte, çetin kış koşullarında da üretimin aksamadığı seralarda olgunlaşan salkım domatesler işçilerce hasat edilip paketleniyor.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile domates üretimi yapılan seralarda incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede jeotermal kaynaklardan yararlanılarak domates üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

6 etaptan oluşan alanda aktif olarak 2 etapta üretimin devam ettiğini belirten Bozkurt, "Her serada 20 dekardan toplam 40 dekarda üretim yapılıyor. Jeotermal olması burada çok önemli bir avantaj sağlıyor. Yaklaşık 65 ile 70 santigrat derecedeki sıcaklık buradaki ısınma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğü için önemli bir artı değer durumunda" şeklinde konuştu.

Bozkurt, 6 etabın kalan 4 etabını da hızlı bir şekilde projelendirerek Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri için çalışmaları başlatacaklarını anlattı.

"1300 DEKARIN 850 DEKARINDA ÜRETİM YAPMAYI PLANLIYORUZ"

60 kişinin istihdam edildiğini ve diğer etapların da tamamlanmasıyla hem istihdam sayısının hem de üretimin artacağını vurgulayan Bozkurt, "İnşallah farklı ve güzel projeler Ağrı ilimizde artarak yükselecek. Biz de bunun mutluluğunu ve memnuniyetini yaşayacağız" diyerek şunları söyledi:

"Kalan 4 etabı da hızlı bir şekilde bitirerek inşallah tarım sektörüne önemli bir katma değer ve girdi sağlamış olacağız. Toplam bu alanın büyüklüğü 1300 dekar. Bunun 850 dekarında üretim yapmayı planlıyoruz. 850 dekarın 40 dekarında üretim yapılıyor ve sadece bu 40 dekarda yıllık 1200 tonluk bir üretim hacmi var."

DONDURUCU SOĞUKTA ÜRETİLEN DOMATESLER AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere iç piyasa ve dış ülkelere önemli bir ihracatın yapıldığına işaret eden Bozkurt, domateslerin lezzetli olduğunu, seraların etkin ve verimli bir şekilde işlemesi noktasında çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Serada çalışan Şilan Çagan da jeortermal kaynaklardan yararlanılarak topraksız tarımla domates üretimi yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.