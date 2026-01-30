İstanbul'da trafik kilit! Harita kırmızıya boyandı

Mesai bitiminin ardından megakent İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın son iş gününde yoğunluğun yüzde 89'a yükseldiği görüldü.

KÖPRÜ GİRİŞ ÇIKIŞLARI TIKALI

İstanbul’un ulaşım ağında mesai saati hareketliliğiyle birlikte trafik yoğunluğu kritik seviyelere ulaştı. Avrupa Yakası’nın ana damarı olan D-100 kara yolu üzerinde; Haramidere’den başlayarak Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece hattı boyunca uzanan araç kuyrukları Yenibosna, Bakırköy ve Cevizlibağ üzerinden Haliç Köprüsü’ne kadar devam ediyor.

Mecidiyeköy mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

TEM Otoyolu cephesinde ise Hasdal ve Seyrantepe noktalarında başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde etkisini artırarak sürücüleri yavaşlatıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ünalan ile Sultanbeyli arasında yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu ise Kavacık mevkisinden başlıyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası (30 Ocak 2026)

Kaza yapanlara yardım için durdu: Aracı şarampole yuvarlandı

HARİTA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı.