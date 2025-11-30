"Ekmeğimiz için buluşuyoruz" mitingi: Barış yoksa ekmek de yok

Sancaktepe'de, DEM Parti, TİP, SYKP ve TÖP'ün çağrısıyla "Ekmeğimiz için buluşuyoruz" mitingi gerçekleştirildi.

Demokrasi Caddesi'nde düzenlenen mitingde, TBMM'deki bütçe görüşmelerine ilişkin talepler dile getirildi.

Mitingde konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yoksulluğun toplumun geniş kesimlerini etkilediğini söyledi.

Mehmet Şimşek de enflasyona dayanamadı yeni hedefini açıkladı

Temelli, "Ekmek istiyoruz, barış istiyoruz. Barış yoksa çok iyi biliyoruz ki ekmek de yok." dedi.

En büyük adaletsizliğin yoksulluk olduğunu savunan Temelli, şunları kaydetti:

"Bu adaletsizliğe son vermek için barış istiyoruz. En büyük şiddet savaşsa bu savaşa son vermek için işte burada yan yanayız. Bu mücadeleyi yükseltiyoruz. Şimdi kimse artık müzakereden ve masadan kaçmasın. Bu mücadeleyi büyütmenin yolu barışın gereği olan yasaları hayata geçirmektir. Biz kimseden lütuf beklemiyoruz. Biz kimseden af beklemiyoruz. Adalet istiyoruz. Ekmek için adalet, barış için adalet istiyoruz."

Çalışanlara kara haberi verdi: Asgari ücret bu rakamı bile görmeyecek

Mitinge, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Yeşil Sol Parti üyeleri katıldı.

Erkan Baş mitingde konuştu. Baş'ın konuşmasında şu sözleri öne çıktı:

"Saray'ın halısını değiştirmek, perdesini ütülemek için harcayacakları parayı emekliye verseler insan gibi yaşayacağız! Diyorlar ki 'İtibardan tasarruf olmaz'. Okulda çocuklarımız açken hangi itibardan, hangi büyük devletten bahsediyorsunuz?"