"Eğitimde tasarruf olmaz" diyerek bakanlığa yürüyen öğrenciler hakkında karar

Öğrenci Kolektifleri'nin başlattığı "Eğitimde tasarruf olmaz, alacaklıyız alacağız!" kampanyası kapsamında 17 Mart'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyen üniversiteli gençler gözaltına alınmıştı.

24 öğrenci hakkında takipsizlik kararı verildi.

"EĞİTİMDE TASARRUF OLMAZ" DİYEN ÖĞRENCİLERE GÖZALTI

17 Mart'ta KYK bursularına zam yapılmasını isteyen Öğrenci Kollektifleri üyesi çok sayıda üniveristeli genç, "Eğitimde tasarruf olmaz, alacaklıyız alacağız" diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir araya gelmişti.

Burada polis ekipleri ile öğrenciler arasında yaşanan arbedede 24 üniversiteli genç gözaltına alınmıştı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Fenomen Basel'e olmayan örgütten hapis cezası

24 ÖĞRENCİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Üniversiteliler hakkında başlatılan soruşturmada 24 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

Sendika.org'da yer alan habere göre; verilen kararda, eylemin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. ve 11. maddeleri kapsamında ifade ve toplanma özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği söylenirken savcılık tarafından gösterinin barışçıl nitelikte olduğunu, kamu düzenini bozacak ölçüde bir tehdit oluşturmadığını ve şiddet içermediğini belirtildi.

AİHM’nin aradığı “toplantılarda şiddet eylemine karışma, kamu düzeninin sağlanması amacıyla mutlak zorunluluk, kesin olarak olarak günlük yaşamı yaşamı bozacak bozacak karışıklık ve düşmanca tepkilere yol açma, niteliği gereği ceza davası açılmasının orantılı olup kamu düzeninin korunması için gerekli olması” gibi kriterlerin mevcut olmadığını ifade eden savcılık, bu gerekçeler doğrultusunda üniversitelilerin eylemlerinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında suç unsurlarının oluşmadığına kanaat getirdi.