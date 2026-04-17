Ege'de sınır hattı karıştı: Tonlarca sütü yollara döktüler!

Midilli’de şap hastalığı ve çiftçi isyanı nedeniyle hayat durdu. Liman ablukaya alınırken Ayvalık seferleri 22 Nisan’a kadar iptal edildi. Adada mahsur kalan Türkler için tahliye operasyonu başlatıldı. 8 bin hayvan telef olurken Atina yönetimi ile pazarlık masasına oturulması bekleniyor.

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda yaklaşık bir aydır süregelen şap hastalığı karantinası, yerel üreticilerin isyanıyla birleşince bölgede hayat durma noktasına geldi. Hayvan ölümleri ve ekonomik kayıplar nedeniyle sokağa dökülen çiftçiler, ada limanını tamamen abluka altına alarak geçişleri engelledi.

Üreticilerin öfkesi liman girişlerinde barikatlara dönüştü. Çiftçiler 3 gündür liman bölgesini terk etmezken gıda ve ihtiyaç malzemesi taşıyan kamyonların gemilerden tahliye edilmesine izin vermiyor. Tonlarca bozulmuş süt yollara dökülürken adadaki gergin bekleyiş sürüyor.

Eylemlerin yarattığı güvenlik riski ve ulaşım engeli nedeniyle Ayvalık ile Midilli arasındaki deniz trafiği kesildi. Alınan son kararla birlikte Türkiye'den adaya yapılacak tüm feribot seferleri 22 Nisan tarihine kadar durduruldu. Bu karar tatil planı yapan yüzlerce Türk vatandaşının turlarını iptal etmek zorunda kalmasına yol açtı.

Olayların patlak verdiği sırada adada bulunan Türk tatilciler için diplomatik ve lojistik temaslar hızlandırıldı. Birkaç gündür Midilli'de mahsur kalan vatandaşların tahliyesi amacıyla dün akşam saatlerinde tek seferlik özel bir feribot seferi organize edildi. Ayvalık'a yapılan bu tek yönlü seferle bir grup turist ana karaya ulaştırıldı.

Adadaki karantina sürecinin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Şap hastalığı nedeniyle bir ay içerisinde 8 bin koyun ve keçinin telef olduğu belirtiliyor. Hayvanlarını kaybeden ve büyük ekonomik zarar gören çiftçiler bugün Atina yönetimi ile masaya oturarak tazminat taleplerini iletecek.

Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştüTürkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü

Limanın kapalı tutulması sadece turizmi değil adadaki tedarik zincirini de tehdit ediyor. Gemilerde bekletilen ve bozulma riski taşıyan tonlarca gıda ürünü nedeniyle market raflarının boşalmasından endişe ediliyor. Görüşmelerden sonuç çıkmaması durumunda eylemlerin şiddetinin artabileceği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Türkiye
Yaşlı kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu! Fail üniversite öğrencisi çıktı
Yaşlı kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu! Fail üniversite öğrencisi çıktı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin paylaşımları nedeniyle 7 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin paylaşımları nedeniyle 7 kişi tutuklandı
Ege'de 4,1'lik deprem!
Ege'de 4,1'lik deprem!