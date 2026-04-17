Ege'de sınır hattı karıştı: Tonlarca sütü yollara döktüler!

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda yaklaşık bir aydır süregelen şap hastalığı karantinası, yerel üreticilerin isyanıyla birleşince bölgede hayat durma noktasına geldi. Hayvan ölümleri ve ekonomik kayıplar nedeniyle sokağa dökülen çiftçiler, ada limanını tamamen abluka altına alarak geçişleri engelledi.

MİDİLLİ LİMANI ABLUKA ALTINDA

Üreticilerin öfkesi liman girişlerinde barikatlara dönüştü. Çiftçiler 3 gündür liman bölgesini terk etmezken gıda ve ihtiyaç malzemesi taşıyan kamyonların gemilerden tahliye edilmesine izin vermiyor. Tonlarca bozulmuş süt yollara dökülürken adadaki gergin bekleyiş sürüyor.

FERİBOT SEFERLERİNE BİR HAFTA ARA

Eylemlerin yarattığı güvenlik riski ve ulaşım engeli nedeniyle Ayvalık ile Midilli arasındaki deniz trafiği kesildi. Alınan son kararla birlikte Türkiye'den adaya yapılacak tüm feribot seferleri 22 Nisan tarihine kadar durduruldu. Bu karar tatil planı yapan yüzlerce Türk vatandaşının turlarını iptal etmek zorunda kalmasına yol açtı.

MAHSUR KALAN TÜRK TURİSTLER İÇİN KURTARMA OPERASYONU

Olayların patlak verdiği sırada adada bulunan Türk tatilciler için diplomatik ve lojistik temaslar hızlandırıldı. Birkaç gündür Midilli'de mahsur kalan vatandaşların tahliyesi amacıyla dün akşam saatlerinde tek seferlik özel bir feribot seferi organize edildi. Ayvalık'a yapılan bu tek yönlü seferle bir grup turist ana karaya ulaştırıldı.

HAYVAN ÖLÜMLERİ SEKİZ BİNİ GEÇTİ

Adadaki karantina sürecinin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Şap hastalığı nedeniyle bir ay içerisinde 8 bin koyun ve keçinin telef olduğu belirtiliyor. Hayvanlarını kaybeden ve büyük ekonomik zarar gören çiftçiler bugün Atina yönetimi ile masaya oturarak tazminat taleplerini iletecek.

GIDA STOKLARI RİSK ALTINDA

Limanın kapalı tutulması sadece turizmi değil adadaki tedarik zincirini de tehdit ediyor. Gemilerde bekletilen ve bozulma riski taşıyan tonlarca gıda ürünü nedeniyle market raflarının boşalmasından endişe ediliyor. Görüşmelerden sonuç çıkmaması durumunda eylemlerin şiddetinin artabileceği ifade ediliyor.