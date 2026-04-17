Kuşlar buraya akın akın geliyorlar: Derinliği tam iki metreyi buluyor

Sivas'ta karların erimesiyle oluşan geçici göletler göçmen kuşların durağı oldu. Derinliği 2 metreyi bulan alanlar sürücülere görsel şölen sunuyor.

Sivas’ta kış uykusundan uyanan doğa, karların erimesi ve yoğun bahar yağışlarıyla birlikte büyüleyici bir manzaraya büründü. Bölgedeki geniş düzlükler suyla dolarak devasa havzalara dönüşürken, bu değişim göçmen kuşlar için yeni bir yaşam alanı yarattı.

DERİNLİK BAZI NOKTALARDA İKİ METREYİ BULDU

Yağışların etkisiyle arazinin yapısına göre biriken sular, yer yer iki metre derinliğe ulaşan geçici göletler oluşturdu. Sivas’ın geniş coğrafyasında meydana gelen bu su baskınları, bölgenin ekolojik yapısına kısa süreli ama etkili bir canlılık kazandırdı.

kuslar-kus.jpg

GÖÇ YOLUNDAKİ KUŞLARIN YENİ DURAĞI OLDU

Yarhisar, Tavşanlı, Dışkapı ve Durulmuş köyleri arasındaki güzergah, göç yolculuğuna devam eden kuş sürülerinin uğrak noktası haline geldi. Sulak alanların sunduğu beslenme olanaklarını fark eden kuşlar, yuva kurmak ve dinlenmek için bu yeni havzaları tercih etti. Gökyüzündeki hareketlilik bölgedeki doğal hayatın zenginliğini gözler önüne serdi.

doga-1.jpg

SÜRÜCÜLER YOL KENARINDA MOLA VERİYOR

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde oluşan bu eşsiz manzara, seyahat eden vatandaşların da dikkatinden kaçmadı. Yol boyunca uzanan su birikintilerini ve kuş sürülerini gören birçok sürücü araçlarını durdurarak anın tadını çıkardı. Doğal güzelliğe tanıklık etmek isteyenler, bölgedeki bu nadir değişimi yakından inceleme fırsatı buldu. (AA)

