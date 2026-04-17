90 gün sürecek büyük yasak: Tek bir balığa bile dokunulmayacak!

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri için yılın en kritik dönemi geldi. Neslini sürdürmek amacıyla tuzlu ve sodalı sulardan ayrılan balıklar, üreme yolları üzerindeki tatlı su kaynaklarına doğru zorlu bir göç yolculuğuna çıktı.

AKINTIYA KARŞI UÇAN BALIKLARIN YOLCULUĞU

Nisan ve temmuz ayları arasında gerçekleşen bu doğa olayı görsel bir şölene dönüşüyor. İnci kefalleri, yumurtalarını bırakmak için akarsulardaki güçlü akıntıya karşı direnirken karşılarına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışıyor. Bu doğa mucizesi aynı zamanda türün devamlılığı için en hassas süreci oluşturuyor.

BALIKLAR AKIN AKIN TATLI SU KAYNAKLARINA GİRİYOR

Balıkların akın akın tatlı su yataklarına girmesiyle birlikte güvenlik güçleri de koruma kalkanını devreye soktu. Bazı kişilerin üreme dönemindeki bu balıkları avlamaya çalışması inci kefalinin neslini ciddi bir tehlike altına sokuyor. Jandarma ve emniyet birimleri, bu kaçak faaliyetlerin önüne geçmek için su kıyılarında devriye görevini artırdı.

DÖRT BİR YANDA NÖBET TUTULUYOR

Van Balığı olarak da bilinen bu türün korunması için devletin tüm birimleri seferber oldu. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile bot timleri stratejik noktalarda nöbet tutuyor. Akarsuların göle döküldüğü ağız kısımları 24 saat boyunca mercek altında tutuluyor.

İNCİ KEFALİ İÇİN EKİPLER 7/24 SAHADA

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, inci kefalinin bölge için hem ekolojik hem de ekonomik açıdan büyük bir değere sahip olduğunu söyledi.

İnci kefalinin korunması ve neslinin sürdürülebilirliğinin önem taşıdığını belirten Karaloğlu, şunları söyledi:

15 Nisan’da başlayan ve 90 gün sürecek olan av yasağı kapsamında tüm ekiplerimizle sahadayız. Van Gölü'nde, dere yataklarında ve liman bölgelerinde 7/24 esasına göre denetimlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız sadece denetim yapmak değil aynı zamanda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve bu doğal zenginliğin korunmasına katkı sağlamaktır. İnci kefalinin üreme döneminde güvenli bir şekilde yaşam döngüsünü tamamlaması, gelecek nesiller için büyük bir kazanım olacak. Vatandaşlarımızdan bu süreçte duyarlılık bekliyoruz.

LİMANDA TEKNELER TEK TEK ARANIYOR

Polis memuru Elif Biçer de "Balıkların avlanmasının, satılmasının ve kaçak yollarla temin edilmesinin önüne geçmek amacıyla görev yapmaktayız. Balıkçı esnafımızı bilinçlendirmek amacıyla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek yasağın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Amacımız inci kefalinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Limana çekilmiş balıkçı teknelerini de aralıklarla denetliyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)