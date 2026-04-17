1800'lerde yok olmuşlardı: Ormanlar büyüdü, dev aileler geri döndü

Connecticut'ta bir anne ayı 5 yavrusuyla birlikte görüntülenerek eyalet tarihine geçti. Ormanların yeniden büyümesiyle sayıları hızla artan ayıların geri dönüşü dikkat çekerken uzmanlar yavrulara müdahale edilmemesi ve annelerin yiyecek ararken onları yalnız bırakabileceği konusunda halkı uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaleti, yaban hayatında eşine az rastlanır bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki ormanlık alanların yeniden canlanmasıyla sayıları hızla artan kara ayıları arasında, ilk kez beş yavrusuyla dolaşan bir anne ayı kayıt altına alındı.

EYALET TARİHİNDE BİR İLK

Yerel enerji ve çevre koruma birimleri tarafından doğrulanan görüntüler bölgede büyük heyecan yarattı. Normal şartlarda daha az sayıda yavruyla görülen kara ayılarının aksine, bu dev ailenin varlığı eyalet tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar beş yavrunun aynı anda hayatta kalmasının nadir bir durum olduğunu vurguluyor.

BİR ASIR SONRA EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Bölgedeki ayı popülasyonunun geçmişi oldukça çarpıcı bir süreci işaret ediyor. 1800'lü yıllarda tarım faaliyetleri nedeniyle doğal yaşam alanlarını kaybeden ve eyaletten uzaklaşan ayılar, çiftliklerin terk edilip ormanların yeniden büyümesiyle evlerine geri döndü. 1980'li yıllardan bu yana popülasyonun istikrarlı bir şekilde arttığı gözlemleniyor.

SAYILAR KATLANARAK ARTIYOR

Connecticut'taki ayı varlığı son yıllarda dikkat çekici boyutlara ulaştı. 1996 yılında sadece 22 olan ayı görülme vakası, geçtiğimiz yıl 12 binin üzerine çıktı. Bu yılın başından itibaren ise şimdiden binin üzerinde bildirim yapıldı. Bölgedeki toplam ayı sayısının bin 200 civarında olduğu tahmin edilirken, komşu eyaletlerde bu rakamın çok daha yüksek seviyelerde olduğu biliniyor.

ANNE AYI YİYECEK İÇİN 12 SAAT ORTADAN KAYBOLABİLİYOR

Yaban hayatı yetkilileri vatandaşları özellikle bahar aylarında ortaya çıkan yavrular konusunda uyarıyor. Anne ayıların yiyecek aramak için yavrularını bazen 12 saati aşan sürelerle yalnız bırakabildiği belirtiliyor.

YAVRULARI GÖRDÜĞÜNÜZDE SAKIN YAKLAŞMAYIN

Ses çıkarsalar dahi yavrulara müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, insanların yardım amaçlı yaklaşımlarının istemeden yavruların yetim kalmasına yol açabileceği konusunda kritik bir ikazda bulunuyor.

DOĞANIN KORUYUCU KÜRKÜ

Bahar aylarındaki dengesiz sıcaklıklara ve kötü hava koşullarına karşı yavruların kendi kürkleri sayesinde korunduğu ifade ediliyor. Yetkililer yavruların doğal ortamlarından koparılmaması gerektiğini, herhangi bir şüphe durumunda ise doğrudan yaban hayatı yönetim ofisleriyle iletişime geçilmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

