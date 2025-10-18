Edirne’de kadınlardan boş tencere eylemi

Edirne’de kadınlardan boş tencere eylemi
Yayınlanma:
CHP Edirne İl Kadın Kolları boş tencere eylemi yaparak yürüyüş gerçekleştirdi.

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü nedeniyle CHP Edirne İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, Saraçlar Caddesi’nden Atatürk Anıtı’na yürüyerek boş tencerelere vurarak ses çıkardı. Düdük de çalan kadınlar, yoksulluğu protesto etti.

edirne-1.jpg

Boş tencere eylemine CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP İl Başkanı Oğuz Saç, CHP Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ve CHP’li kadınlar katıldı. Atatürk Anıtı’nda basın açıklamasını CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu yaptı. Gegeoğlu, iktidarın yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçtiğini söyledi.

“BOŞ TENCERELER KONUŞUYOR, İKTİDAR DUYMUYOR”

Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Bugün bir takvim yaprağından ibaret değil; milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, ‘Yeter artık’ deme günüdür. İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı. Ve bu sistemin en ağır yükünü yine kadınlara yükledi. Çünkü bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var. Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyorlar. Yani milyonlarca emekçi ve emekli, açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkum ediliyor. Ve bu artık bir ekonomik kriz değil; iktidarın bilinçli, planlı ve istikrarlı bir tercihinin sonucudur. Adalet ve Kalkınma Partisi, 2025'i ‘Aile Yılı’ ilan etti. Oysa kadınlar geçim derdiyle boğuşuyor, şiddetle baş başa bırakılıyor. Boş tencereler bile konuşuyor ama iktidar duymuyor."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

