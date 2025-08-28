Edirne'de kaçakçılık operasyonu: Binlerce elektronik sigara ve cihaz ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak elektronik eşya ve oto yedek parça ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı’na farklı zamanlarda gelen 2 tır, risk analizleri kapsamında x-ray taramasına ve detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan aramalarda, motor bölümü ve dorsenin çeşitli bölmelerine gizlenmiş 500 cep telefonu, 240 elektronik sigara, 231 bilgisayar, 150 barkod yazıcı, 150 barkod okuyucu, 7 telsiz ve 4 kamera sistemi bulundu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilen tır, konteyner tarama sistemine yönlendirildi. Yapılan detaylı incelemede, 19 bin 980 elektronik sigara ve 140 oto yedek parça ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.