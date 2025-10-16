Eczanede 'reçete' kavgası! Sopayla saldırdı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, ilaç yüzünden çıkan tartışmada İ.T. adlı şüpheli, eczacı teknisyeni Arif Fidan’ı sopayla darbetti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından saldırgan polis tarafından yakalandı.

Sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki bir eczanede yaşanan olayın, bir gün önce başlayan tartışmanın devamı olduğu öğrenildi. İddiaya göre, dün eczaneye gelen bir müşteri, tarihi geçmiş reçeteyle ilaç almak istedi.

Eczacı teknisyeni Arif Fidan, mevzuata aykırı olduğu için ilacı vermedi. Bunun üzerine müşteri hakaret ederek eczaneden ayrıldı. Ertesi sabah ise aynı kişinin oğlu İ.T., elinde sopayla eczaneye gelerek Fidan’a saldırdı. Gürültüyü duyan çevre esnafı araya girip Fidan’ı kurtardı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Başından yaralanan Fidan, olay yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Fidan, saldırgandan şikayetçi oldu. Polis, kısa sürede yakaladığı İ.T.’yi gözaltına aldı.

Yaşadıklarını anlatan Arif Fidan, olayın nasıl geliştiğini şöyle aktardı:

“Dün eczaneye gelen bir vatandaşın reçetesi eylül ayına aitti. İlaçları kontrol ederken bana küfür etti, ben de dışarı çıkardım. Bugün sabah o kişinin oğlu geldi ve bir anda saldırdı. Elinde bıçak vardı ama açılmayınca sopayla vurdu. Eğer bıçak açılsaydı sonuç çok daha ağır olabilirdi. Şikayetçi oldum, umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz.”

MESLEK ODASINDAN TEPKİ

Olay sonrası Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, eczacı ve eczane çalışanlarıyla birlikte saldırının gerçekleştiği eczane önünde açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete tepki gösteren Aydın, “Sağlıkta şiddetin durdurulması için mücadele ederken, meslektaşımıza yönelik böyle bir saldırının yaşanması kabul edilemez. Eczanelerimize yönelen bu tür sorumsuz davranışlar mesleğimizin onuruna, halk sağlığına ve sağlık hizmetinin bütünlüğüne saldırıdır” dedi.

Basın açıklamasının ardından eczacılar, meslektaşlarına yapılan saldırıyı alkışlarla protesto etti.