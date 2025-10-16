Eczanede 'reçete' kavgası! Sopayla saldırdı

Yayınlanma:
Mersin'de İ.T. isimli bir kişi ilaç yüzünden çıkan tartışmada eczacı teknisyeni Arif Fidan'ı sopayla darbetti. Saldırgan gözaltına alındı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde, ilaç yüzünden çıkan tartışmada İ.T. adlı şüpheli, eczacı teknisyeni Arif Fidan’ı sopayla darbetti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından saldırgan polis tarafından yakalandı.

Sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki bir eczanede yaşanan olayın, bir gün önce başlayan tartışmanın devamı olduğu öğrenildi. İddiaya göre, dün eczaneye gelen bir müşteri, tarihi geçmiş reçeteyle ilaç almak istedi.

Eczacı teknisyeni Arif Fidan, mevzuata aykırı olduğu için ilacı vermedi. Bunun üzerine müşteri hakaret ederek eczaneden ayrıldı. Ertesi sabah ise aynı kişinin oğlu İ.T., elinde sopayla eczaneye gelerek Fidan’a saldırdı. Gürültüyü duyan çevre esnafı araya girip Fidan’ı kurtardı.

TEİS Genel Başkanı Saydan: "Eczaneler güncellenmeyen ilaç fiyatlarıyla zor durumda"TEİS Genel Başkanı Saydan: "Eczaneler güncellenmeyen ilaç fiyatlarıyla zor durumda"

İlaç krizi devam ediyor: "Eczaneler yangın yeri"İlaç krizi devam ediyor: "Eczaneler yangın yeri"

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Başından yaralanan Fidan, olay yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Fidan, saldırgandan şikayetçi oldu. Polis, kısa sürede yakaladığı İ.T.’yi gözaltına aldı.

Yaşadıklarını anlatan Arif Fidan, olayın nasıl geliştiğini şöyle aktardı:
Dün eczaneye gelen bir vatandaşın reçetesi eylül ayına aitti. İlaçları kontrol ederken bana küfür etti, ben de dışarı çıkardım. Bugün sabah o kişinin oğlu geldi ve bir anda saldırdı. Elinde bıçak vardı ama açılmayınca sopayla vurdu. Eğer bıçak açılsaydı sonuç çok daha ağır olabilirdi. Şikayetçi oldum, umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz.”

mersin.png

MESLEK ODASINDAN TEPKİ

Olay sonrası Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, eczacı ve eczane çalışanlarıyla birlikte saldırının gerçekleştiği eczane önünde açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete tepki gösteren Aydın, “Sağlıkta şiddetin durdurulması için mücadele ederken, meslektaşımıza yönelik böyle bir saldırının yaşanması kabul edilemez. Eczanelerimize yönelen bu tür sorumsuz davranışlar mesleğimizin onuruna, halk sağlığına ve sağlık hizmetinin bütünlüğüne saldırıdır” dedi.

Basın açıklamasının ardından eczacılar, meslektaşlarına yapılan saldırıyı alkışlarla protesto etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Türkiye
Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!
Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!
Basel'e olmayan örgütten hapis cezası
Basel'e olmayan örgütten hapis cezası
Kanser hastası eşini uyurken öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı!
Kanser hastası eşini uyurken öldüren erkeğin ifadesi ortaya çıktı!