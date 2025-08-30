Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu

2025 Harp Okulları Meznuiyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ağustos Pazar günü Çin'e yapacağı seyahat nedeniyle hava ve deniz harp okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu'yla birlikte düzenlenmeye başlandı.

2025 HARP OKULLARI MEZUNİYET TÖRENİ

Geçtiğimiz sene birisi okul birincisi 5 teğmen, 3 subayın ihracına sebep olan kılıçlı yeminin ardından bu yılki tören alanında uygulanacağı öğrenilen yasakların yarattığı tartışmaların gölgesinde başladı.

AİLELER BARKOD İLE TÖRENE GİRDİ

Törenler her mezun için dört aile ferdi ile kontenjan verildi. Ailelerin girişleri için de barkod sistemi kullanıldı.

ERDOĞAN'DAN ORDUDA DİSİPLİN VURGUSU

Harp Okullarından bin 299 subay, Astsubay Meslek Yüksekokullarından bin 943 astsubayın yanı sıra 16 dost ve müttefik ülkeden 106 subay ve 70 astsubayın mezun olduğu törenin açlışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

FETÖ'nün orduda yarattığı tahribatı 2016'dan bu yana telafi ettiklerinden bahseden Erdoğan, "TSK bugün daha güçlü daha caydırıcı" dedi.

Atatürk'ün ordunun disiplini hakkında kullandığı "Disiplini mükemmel olan bir ordunun, muharebenin en buhranlı devirlerinde, geri çekilmenin en elim safhalarında bile manevi kuvveti sarsılmaz. Lakin disiplinsiz bir ordu ilk geri çekilmede tamamıyla dağılır ve artık ondan başka bir askerî vazife talep etmek mümkün olmaz." ifadelerini hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu:

"Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Allah korusun, bu hususta gösterilecek en küçük bir rehavetin hem ordumuza hem de devletimize ağır bedelleri olur.

Sizden beklentim, meslek hayatınız boyunca disiplin başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel prensiplerine sıkı sıkıya sarılmanızdır. Komutanlarınızın engin tecrübelerinden istifade ederek harp okullarında aldığınız kaliteli eğitimin yol göstericiliğinde Türkiye yüzyılının inşası için fedakarca çalışacağınızdan hiç şüphem yoktur.

Şunu da kendinize daima rehber edinmenizi istiyorum. Ünvanımız, rütbemiz, konumumuz ne olursa olsun, hepimiz milletimizin hizmetkarıyız. Aynı şekilde askeri, polisi, jandarması, sahil güvenliği ve istihbaratçısıyla tüm birimlerimiz aziz milletimizin hizmetindedir ve emrindedir. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonu kucaklamakla mükellefiz. Her birinizin anayasamız ve yasalarımızın çizdiği sınırlar içerisinde, milli iradenin riyasetinde, demokratik kurum ve kurallar dahilinde ülkeye ve millete karşı mesuliyetlerinizi en güzel şekilde yerine getireceğinize inanıyorum.

Bu süreçte sizi siyasi tartışmalara çekmek isteyenler olabilir. Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, unutmayın, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır."