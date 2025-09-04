Düzce'deki orman yangını kontrol altına alındı

Düzce'nin Esençam köyü Hecinler mevkisinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 9 saatte kontrol altına alındı.

Yangına 40 arazöz ve yangın söndürme aracı, 200 personel ve 5 yangın söndürme helikopteri havadan ve karadan müdahale etti. Yangında, 20 hektarlık alan yanarken, can kaybı yaşanmadı.

Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, "Çok şükür yangın çok büyümedi, herhangi bir can kaybına sebep olmadı. Bölgede tamamı orman olmamakla beraber 20 hektarlık alan yangından zarar gördü. Yanan bölgelerde aynı zamanda vatandaşlarımızın fındık bahçeleri de var. Bölgede yangın söndürme faaliyeti gösteren helikopterlerin Hasanlar Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması nedeni ile yangına havadan müdahale konusunda çok şükür bir sıkıntı yaşamadık" dedi.

