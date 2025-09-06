Düzce'de yağmur kazaya sebep oldu: 3 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöne giden cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Dutlar köyü mevkinde meydana geldi. Aynı yöne giden S.G. yönetimindeki cip ile H.T. idaresindeki hafif ticari araç, çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçlarda bulunan Z.G., S.G. ve H.D. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.