Durakta beklerken baygınlık geçiren 14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı

İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında metrobüs bekleyen 14 yaşındaki genç kız, metrobüsün durağa yaklaştığı sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, dengesini kaybederek metrobüs yoluna düşen genç kıza, aynı anda durağa giriş yapmakta olan metrobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kıza ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı genç kız, ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

18 yaşındaki Neslinur'un ölümünde baba siyanür iddiasını yalanladı! Ambar hapı ilaçlaması yapılmış

Kazanın ardından metrobüs şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.