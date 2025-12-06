Durakta beklerken baygınlık geçiren 14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı

Yayınlanma:
İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki bir kız çocuğu, metrobüs durağında baygınlık geçirerek dengesini kaybetti ve metrobüsün önüne düştü. Aynı anda durağa giriş yapan metrobüsün çarpması sonucu genç kız ağır yaralandı.

İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında metrobüs bekleyen 14 yaşındaki genç kız, metrobüsün durağa yaklaştığı sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, dengesini kaybederek metrobüs yoluna düşen genç kıza, aynı anda durağa giriş yapmakta olan metrobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kıza ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı genç kız, ambulansla hızla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

18 yaşındaki Neslinur'un ölümünde baba siyanür iddiasını yalanladı! Ambar hapı ilaçlaması yapılmış18 yaşındaki Neslinur'un ölümünde baba siyanür iddiasını yalanladı! Ambar hapı ilaçlaması yapılmış

Kazanın ardından metrobüs şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Türkiye
Katliam gibi kazadan sağ kurtulan yolcu: Biliyordum böyle bir şey olacağını
Katliam gibi kazadan sağ kurtulan yolcu: Biliyordum böyle bir şey olacağını
Marmaris'te karaya vuran yavru fok koruma altına alındı
Marmaris'te karaya vuran yavru fok koruma altına alındı