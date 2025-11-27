Dünyanın gözü İznik'te: Papa 14’üncü Leo ayin yapacak

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, göreve gelişinin 6'ncı ayında gerçekleştireceği ilk yurt dışı ziyaretini, Türkiye’ye yapacak.

Bu yıl, Hıristiyanlık tarihinde önemli yere sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı dolayısıyla Papa 14'üncü Leo, Bursa'nın İznik ilçesine gelip, İznik Gölü kıyısında uzun yıllar sular altında kalmış olan Aziz Neophytos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret edecek olup, burada arkeolojik alanda 40 kişilik bir ayin düzenlemesi planlanıyor.

HAZIRLIKLAR 3 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Hazırlıkların 3 yıl önce başladığını belirten Usta, "Görüşmelerden sonra iş tamamıyla kesinleşince devletimizin himayesinde bütün hazırlıklar devam ediyor. Helikopterlerin ineceği yerler, güvenlik tedbirleri, gidilecek güzergahlar aynı zamanda Bazilika'daki çevre temizliğiyle gelen misafirlerin iyi şekilde ağırlanacağı çalışmalar, son buluyor. Güvenlik kontrolünde cuma günü misafirimizi ağırlayacağız. İznik 4 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış ve milattan önce 2500'e bilinen tarihi uzanıyor. Burada biz ev sahibiyiz. Misafirimize elimizden gelen hoşgörüyü gösteririz. İznik halkı da hazır. Önemli olan Hristiyan dünyasının ruhani liderinin İznik'e gelip hac ziyaretini yapması. İnanç turizmi açısından burada uluslararası bir turizm hareketinin sürdürülebilir olması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.