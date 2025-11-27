Dünyanın gözü İznik'te: Papa 14’üncü Leo ayin yapacak

Dünyanın gözü İznik'te: Papa 14’üncü Leo ayin yapacak
Yayınlanma:
Bursa İznik'te Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo için hazırlıklar tamamlandı. Papa 14'üncü Leo'nun, ilçeyi ziyareti kapsamında Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı nedeniyle Aziz Neophytos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret ederek, burada arkeolojik alan içinde ayin düzenlemesi bekleniyor.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, göreve gelişinin 6'ncı ayında gerçekleştireceği ilk yurt dışı ziyaretini, Türkiye’ye yapacak.

Bu yıl, Hıristiyanlık tarihinde önemli yere sahip olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı dolayısıyla Papa 14'üncü Leo, Bursa'nın İznik ilçesine gelip, İznik Gölü kıyısında uzun yıllar sular altında kalmış olan Aziz Neophytos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret edecek olup, burada arkeolojik alanda 40 kişilik bir ayin düzenlemesi planlanıyor.

Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'de: Ankara, İstanbul ve İznik'e gidecekPapa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'de: Ankara, İstanbul ve İznik'e gidecek

Mahmut Arıkan'dan Papa'nın İznik ziyaretine tepki: ‘Yeni Vatikan’ mı kuruluyor?Mahmut Arıkan'dan Papa'nın İznik ziyaretine tepki: ‘Yeni Vatikan’ mı kuruluyor?

HAZIRLIKLAR 3 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Hazırlıkların 3 yıl önce başladığını belirten Usta, "Görüşmelerden sonra iş tamamıyla kesinleşince devletimizin himayesinde bütün hazırlıklar devam ediyor. Helikopterlerin ineceği yerler, güvenlik tedbirleri, gidilecek güzergahlar aynı zamanda Bazilika'daki çevre temizliğiyle gelen misafirlerin iyi şekilde ağırlanacağı çalışmalar, son buluyor. Güvenlik kontrolünde cuma günü misafirimizi ağırlayacağız. İznik 4 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış ve milattan önce 2500'e bilinen tarihi uzanıyor. Burada biz ev sahibiyiz. Misafirimize elimizden gelen hoşgörüyü gösteririz. İznik halkı da hazır. Önemli olan Hristiyan dünyasının ruhani liderinin İznik'e gelip hac ziyaretini yapması. İnanç turizmi açısından burada uluslararası bir turizm hareketinin sürdürülebilir olması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Türkiye
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Dışişleri'nden Lübnan'la anlaşan Rum Yönetimi'ne 'yetki' hatırlatması
Dışişleri'nden Lübnan'la anlaşan Rum Yönetimi'ne 'yetki' hatırlatması
5 çocuğu 3 kuruşluk ihmal hastanelik etmiş: Elektrik kaçağının nedeni belli oldu
5 çocuğu 3 kuruşluk ihmal hastanelik etmiş: Elektrik kaçağının nedeni belli oldu