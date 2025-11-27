Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'de: Ankara, İstanbul ve İznik'e gidecek

Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'de: Ankara, İstanbul ve İznik'e gidecek
Yayınlanma:
Papa 14. Leo, göreve gelişinin altıncı ayında ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Papa toplam üç gün sürecek yurt dışı gezisi kapsamında Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İznik'te çeşitli temaslarda bulunacak ve çeşitli etkinliklere katılacak. Papa daha sonra Lübnan'a gidecek.

Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Resmi ziyaret kapsamında bugün Ankara’ya gelen Papa'nın 27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaret Lübnan'ı da kapsıyor.

ANKARA VE İSTANBUL PROGRAMI

Papa, bugün Ankara'daki resmi görüşmelerin ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek. Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde ruhani liderlerle toplantı yapacak, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek ve helikopterle İznik'e gidecek.

TARİHİ İZNİK ZİYARETİ

İznik'te, Hristiyanlık tarihindeki ilk ekümenik konsilin 1700'üncü yılı anma programına katılacak. İznik Gölü'ndeki batık bazilika kalıntılarında düzenlenecek törene gidecek.

FENER PATRİĞİ İLE ORTAK BİLDİRİ İMZALAYACAK

29 Kasım'da Sultanahmet Camisi, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret edecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bildiri imzalayacak. Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle programını sürdürecek.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Ziyaret edilecek tüm ibadethanelerde ve güzergâhlarda kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Mor Efrem Kilisesi'nde Papa için özel dinlenme odası hazırlandı ve Vatikan bayrağı göndere çekildi. Papa, 30 Kasım Pazar günü İstanbul'dan Beyrut'a hareket edecek.

