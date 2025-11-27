Ankara için Papa Leo kararı: O yollar kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Papa 14'üncü Leo'nun Anıtkabir'i ziyareti nedeniyle yarın kapsamlı trafik tedbirleri alınacağını açıkladı. Resmi açıklamaya göre, saat 09.00'dan itibaren program sona erene kadar belirli güzergâhlarda trafik kısıtlaması uygulanacak.

TRAFİĞE KAPANACAK ANA YOLLAR

Açıklamada, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Spor Park Caddesi'nin tamamının yanı sıra, bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılabileceği bilgisi paylaşıldı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri olası trafik aksaklıklarına karşı alternatif güzergâhları kullanmaya ve trafik ekiplerinin işaret ve uyarılarına kesinlikle uymaya davet etti.