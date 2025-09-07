Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de!

Forbes dergisinin Unforgettable Travel Company iş birliğiyle hazırladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesinde Türkiye’den sadece Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar yer aldı. Kapadokya’nın göz kamaştırıcı beldesi, listeye 40. sıradan girerek küresel ölçekte dikkatleri üzerine çekti.

KAPADOKYA’NIN BAŞARISINDA TANITIM STRATEJİLERİ ETKİLİ OLDU

Ortahisar’ın bu önemli listeye girmesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen tanıtım kampanyaları büyük rol oynadı. Bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunmasına yönelik stratejilerle birlikte, uluslararası düzeyde tanıtımı da güçlendirildi.

ORTAHİSAR, FORBES’UN GÖZÜNDEN

Forbes dergisi, Ortahisar’ı etkileyici ifadelerle tanımladı:

“Kayısı tonları ve gri çizgilerle bezenmiş bazalt gökyüzü altında, Ortahisar Kapadokya toprağından bir anıt gibi yükselir. Antik kalesi, mağara yapıları, güvercinlikleri ve tünelleriyle öne çıkar. Taş döşeli sokakları, kayısı tezgâhlarının ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin önünden geçer. Halk, lale desenli bardaklarda hikâyelerini paylaşırken, gün doğumunda gökyüzünü süsleyen balonlar Hallaçdere Vadisi’nin masalsı kayalıklarına gölgeler düşürerek süzülür. Ortahisar’ın Etnografya Müzesi ise geçmişin ritimlerini günümüze taşır.”

“TÜRKİYE İÇİN DE ÖNEMLİ BİR BAŞARI”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bu gelişmenin yalnızca Kapadokya için değil, Türkiye’nin uluslararası tanınırlığı açısından da son derece değerli olduğunu ifade etti.

“Ortahisar’ın Forbes’un ‘Dünyanın En Güzel 50 Köyü’ listesinde yer alması, Kapadokya’nın dünya mirası olarak bilinirliğini pekiştirmiştir. Bu başarı, sürdürülebilir turizm politikalarımızın ve kültürel mirasa verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Yerel halkımızı bilinçlendirmeye ve koruma-tanıtım dengesini gözeterek bu değerleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.”

Cem Aslanbay TGA’nın uluslararası arenadaki etkili tanıtım faaliyetlerinin de bu başarıda büyük payı olduğunu vurguladı.