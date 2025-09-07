Düğünde yedikleri tavuk pilav hastanelik etti!

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki bir düğünün ardından saat 01.00 sıralarında davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

dugunde-tavuklu-pilav-1.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra davetlilerden bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 21 kişi, İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bu kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

dugunde-tavuklu-pilav-2.jpg

Kaynak:DHA

