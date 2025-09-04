Domuz avına çıktığı arkadaşı tarafından vuruldu: Hayatını kaybetti

Adana’nın Aladağ ilçesinde, domuz avına çıkan iki arkadaştan biri hayatını kaybetti. İddiaya göre, av sırasında tüfeğinden çıkan kurşunla 17 yaşındaki Barış Şahin’i vuran arkadaşı 17 yaşındaki H.M. gözaltına alındı.

Olay, Uzunkuyu Mahallesi kırsalında dün gece yaşandı. Ailesinden izin alarak av için evden ayrılan Barış Şahin ve arkadaşı H.M. ormana gitti. Çobanlık yaptığı öğrenilen H.M.’nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu Şahin ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Cep telefonunun çekmemesi üzerine yardım bulmak için yola çıkan H.M., bir sürücünün aracını durdurarak arkadaşını hastaneye yetiştirmesini sağladı. Aladağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Barış Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Şahin’in ölümü köyde büyük üzüntüye neden olurken, jandarma tarafından gözaltına alınan H.M.’nin ifadesi sürüyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.