Doğadan gelen bereketi gençlerin geleceğine taşıyorlar

Muğla’da faaliyet gösteren EGET Vakfı, ekolojik tarımdan elde ettiği gelirle öğrencilere burs veriyor. On yılı geride bırakan vakıf, doğayı korumayı ve gençlerin eğitimine destek olmayı aynı anda başararak dikkat çekiyor.

Vakıf, ürettiği altın madalyalı Memecik zeytinyağını ve lavanta ürünlerini yerel ve uluslararası pazarlara sunuyor. Elde edilen her gelir, öğrencilere burs olarak geri dönüyor. Zeytin dalı burs defterine, lavanta şişesi eğitim umuduna dönüşüyor.

EGET’in geliştirdiği dijital sistem BUSED, burs seçimlerinde adaletin garantisi. 39 bin 960 başvurudan 245 öğrenciye ulaşıldı. Vakıf yöneticileri Özlem Uzman ve Naki Bulut, “Hiçbir öğrenciye torpil yok, yalnızca emek ve liyakat var.

Amacımız, maddi zorluk yaşayan öğrencilere destek vermekle birlikte toplumun kültürel ve bilimsel gelişimine de katkıda bulunmak. Bununla birlikte ekoturizm, gıda güvenliği, sağlıklı yaşlanma gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Her yıl düzenlenen Lavanta Hasat Festivali ile çocuklar toprakla buluşuyor, Muğla’ya ekoloji ve neşe katılıyor. Vakıf ayrıca Good Market listesine girerek dünya çapında da sürdürülebilirlik ağına dahil oldu.

EKOLOJİK YAŞAM MERKEZİ KURULMASI HEDEFLENİYOR

Vakıf, önümüzdeki dönemde Ekolojik Yaşam Merkezi kurmayı hedefliyor. Bu merkez, sağlıklı yaşam, doğayla uyum ve ekolojik üretim konularında çağdaş bir buluşma noktası olacak.

EGET Vakfı, doğadan aldığı bereketi gençlerin geleceğine taşıyarak, sadece Muğla’ya değil, Türkiye’ye de örnek oldu.