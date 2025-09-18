Doğadan gelen bereketi gençlerin geleceğine taşıyorlar

Doğadan gelen bereketi gençlerin geleceğine taşıyorlar
Yayınlanma:
Ekolojik üretimden elde ettiği geliri burslara dönüştüren EGET Vakfı, hem doğayı koruma hem de gençlerin eğitimine destek olma hedefiyle dikkat çekiyor.

Muğla’da faaliyet gösteren EGET Vakfı, ekolojik tarımdan elde ettiği gelirle öğrencilere burs veriyor. On yılı geride bırakan vakıf, doğayı korumayı ve gençlerin eğitimine destek olmayı aynı anda başararak dikkat çekiyor.

Vakıf, ürettiği altın madalyalı Memecik zeytinyağını ve lavanta ürünlerini yerel ve uluslararası pazarlara sunuyor. Elde edilen her gelir, öğrencilere burs olarak geri dönüyor. Zeytin dalı burs defterine, lavanta şişesi eğitim umuduna dönüşüyor.

EGET’in geliştirdiği dijital sistem BUSED, burs seçimlerinde adaletin garantisi. 39 bin 960 başvurudan 245 öğrenciye ulaşıldı. Vakıf yöneticileri Özlem Uzman ve Naki Bulut, “Hiçbir öğrenciye torpil yok, yalnızca emek ve liyakat var.

Amacımız, maddi zorluk yaşayan öğrencilere destek vermekle birlikte toplumun kültürel ve bilimsel gelişimine de katkıda bulunmak. Bununla birlikte ekoturizm, gıda güvenliği, sağlıklı yaşlanma gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Her yıl düzenlenen Lavanta Hasat Festivali ile çocuklar toprakla buluşuyor, Muğla’ya ekoloji ve neşe katılıyor. Vakıf ayrıca Good Market listesine girerek dünya çapında da sürdürülebilirlik ağına dahil oldu.

EKOLOJİK YAŞAM MERKEZİ KURULMASI HEDEFLENİYOR

Vakıf, önümüzdeki dönemde Ekolojik Yaşam Merkezi kurmayı hedefliyor. Bu merkez, sağlıklı yaşam, doğayla uyum ve ekolojik üretim konularında çağdaş bir buluşma noktası olacak.
EGET Vakfı, doğadan aldığı bereketi gençlerin geleceğine taşıyarak, sadece Muğla’ya değil, Türkiye’ye de örnek oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
Türkiye
Kılıçdaroğlu 2 Özgür Özel sorusuna tek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu 2 Özgür Özel sorusuna tek yanıt verdi
Denize girişler 3 gün yasaklandı!
Denize girişler 3 gün yasaklandı!