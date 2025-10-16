Diyarbakır'dan feryat etti: Türkiye görsün bizi bitirdiler: Sevinsinler!

Diyarbakır’da bu sene yaklaşık 400 bin dönüm arazide ekilen pamuğun hasadı devam ediyor. Girdi maliyeti sebebiyle geçtiğimiz yıllara kıyasla pamuk üretiminde yüzde 30 oranında düşüş kaydedildi.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, bu yıl pamuk üreticilerinin üretim maliyeti sebebiyle zarar ettiğini vurgulayarak “Ortalama 450 ila 650 kilogram kadar verim alan çiftçilerimiz var. Elle toplamada verim biraz daha fazla oluyor. O da yaklaşık olarak 600-650 kilogram. Tabii işçi maliyeti nedeniyle çiftçilerimiz pamuğu biçerle topluyor” ifadelerini kullandı.

İskenderoğlu, pamuğu tarladan harmana getirebilmek için çiftçinin çok uzun uğraşlar verdiğini ifade ederek "Çiftçi kendi emeğinin karşılığını alamıyor. Bakın size örneklerle söyleyeyim. 2022 yılında Diyarbakır genelinde yaklaşık 800 bin dönüm alanda pamuk ekildi. 2023 yılında bu oran 690 bin dönüme düştü. 2024 yılında ise 480 bine dönüme düştü. 2025 yılında tahminimce 400 bin civarında olacak.” sözlerini sarf etti ve “2026 yılı için yaptığımız analizler ve çiftçiyle görüşmelerimde yaklaşık yüzde 50 üretimin düşeceğini, çiftçinin alternatif ürün mısır ve sulu buğdaya yöneleceğini düşünerek bunun 200 bin dönüme kadar gerileyeceğini hesaplıyoruz. Bu da ülke için ve milli ekonomi için ciddi bir kayıp." dedi.

“ÇİFTÇİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR”

Pamuk üreticilerine verilen destek primin 3 yıldır değişmediğini belirten İskenderoğlu, bir kilogram pamuğun maliyetinin 35 lira olduğunu, serbest piyasada üretilen bu pamuğu çiftçi 24 liraya satmak zorunda kaldığını belirtti ve “Pamuk stratejik bir ürün. Pamuk yağ sanayinin hammaddesi, tekstil sanayinin ana hammaddesi, küspe, sentetik barut, kozmetik sanayi bunların tamamında hatta bazı rivayetlere göre parada bile kullanılıyor. Yani cebimizdeki paranın bile bir kısmı pamuktan üretiliyor. Bu kadar stratejik bir ürün ve bu kadar zahmetli bir işte çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor.” ifadelerini kullandı.

“Bizim yaptığımız maliyet araştırmasında bir kilogram pamuğun maliyeti 35 lira. Fakat şu anda serbest piyasada 24 liraya satılıyor. Çiftçi zarar ediyor. 24 liraya satmış. Çiftçi kilogram başı 11 TL şu anda zarar ediyor. Çiftçinin aldığı destekleme primi vardı önceki yıllarda.” sözlerini sarf eden İskenderoğlu, “Hükümet evvelki yıl daha doğrusu planlı üretim diye bir uygulama çıkardı. Aslında bu planlı üretim değil de planlı çiftçinin desteğini kesme oldu. İşin doğrusu. Şimdi pamuk destekleme primi 3 yıldır aynıydı. 1 kilogram pamuğa verilen pamuk destekleme primi 1 lira 60 kuruş. 3 yıldır bu destekleme aynı. 3 yılda enflasyon yüzde 400'e yakın yükseldi." açıklamasında bulundu.

“SENEYE BU HARMANLARI GÖREMEYECEKSİNİZ”

İskenderoğlu, önümüzdeki yıl üretim yapılmayacağından dolayı harmanda bile pamuğun olmayacağını ifade ederek "Seneye bu harmanları görmeyeceksiniz. Şimdiden iddia ediyorum. Çünkü çiftçi zarar ediyor ve pamuğu ekmiyor. Bakın desteklemeyi söyledim biraz önce. Enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Yani TÜİK'in verilerinden yola çıkarak söyleyelim. Yani resmi olarak söyleyelim. 4 yılda enflasyon yaklaşık yüzde 300'den fazla olmuş.” ifadelerini kaydetti.

Çiftçiye verilen desteğin, planlı üretim adı altında kesildiğine dikkat çeken İskenderoğlu, “Önce Tarım ve Orman Bakanına sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, 2006 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisinin yaptığı bir kanun var. Türkiye Cumhuriyeti hükümetin bütçesini devletimizin bütçesi, gayri milli hasılanın bütçenin yüzde 0,1'ini 2006 yılında destek olarak çiftçiye aktarılması lazım.” dedi.

Süleyman İskenderoğlu, “Bu şu anda yüzde 0,1’in aktarılması gerekirken, bu 0.38'in bile altına inmiş. Peki bu şartlar altında biz nasıl üretim yapacağız. Biz nasıl tekrardan çiftçiye pamuk ekin diyelim? Zarar eden çiftçiye biz nasıl diyelim pamuk ekin diyelim?” sorularını yöneltti.

“BİZİ BİTİRDİLER, SENEYE BİR GRAM BİLE EKMİYORUM”

“Desteklerin yeterli ve zamanında ödenmemesi pamuk sektörünü bitirdi, geçmiş olsun. Hükümet bundan sonra yurt dışından bol bol ithal eder. Can rahatlığıyla ithal ederler.” ifadelerini kullanan İskenderoğlu, “Bizi bitirdiler. Biz bittik. Ben seneye 1 gram dahi ekmiyorum. Türkiye bunu görsün. Sevinsinler. Vermesinler destek mestek, istemiyoruz.” sözleriyle isyan etti.

İskenderoğlu, sözlerinin devamında, “Ne olacak bu ülkenin hali? Bu ülkenin bu kadar bürokratı var, siyasetçisi var, iktidarı var, ana muhalefeti var. İnsan Allah'tan korkar. Üreticinin emeği yok sayılıyor.” ifadelerini kullandı.