Diyarbakır'daki protestoya karışan Amerikalı tekbir getirdi halay çekti

Diyarbakır'daki ABD ve İsrail karşıtı protestoya karışan Amerikalı gezgin Tommy G, kalabalıkla birlikte tekbir getirdi; poşu takıp halay çekti. O anları kamerayla kayda alan Tommy G, bir süre sonra "Aman tanrım" diyerek alanı terk etti.

Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, Diyarbakır ziyareti sırasında yanlışlıkla dahil olduğu ABD ve İsrail karşıtı protesto gösterisinde ilgi odağı oldu. Kalabalık tarafından omuzlara alınan ve sloganlara eşlik eden gencin yaşadığı bu ilginç deneyim sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

DİYARBAKIR'DAKİ PROTESTOYA KARIŞAN AMERİKALI

Dünyayı gezen Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, Türkiye seyahati kapsamında uğradığı Diyarbakır'da beklenmedik bir olay yaşadı. Şehri keşfettiği sırada kalabalık bir grubun toplandığını fark eden gezgin, merakına yenik düşerek alana girdi. Ancak genç gezgin, kısa süre sonra kendisini Hüda Par tarafından düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı bir protestonun tam ortasında buldu.

Paylaştığı videoya "Yanlışlıkla İslami bir Amerikan karşıtı etkinliğe girdim" notunu düşen Tommy G, herhangi bir siyasi görüşü olmadığını, sadece kalabalığı merak ettiği için yaklaştığını ifade etti. Alandaki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Amerikalı genç, kısa sürede protestonun ilgi odağı haline geldi.

TEKBİR GETİRDİ HALAY ÇEKTİ

Kalabalıkla birlikte halay çeken sonra tekbir getiren Tommy G, o anları saniye saniye kayda alıp paylaştı.

Görüntülerde, gruptaki bazı kişilerin Tommy G’ye Kelime-i Şehadet getirtmeye çalıştığı, onu omuzlara alarak "Tekbir" getirdiği görüldü.

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen içerik üreticisi, kendisine takılan poşu ile kalabalığa katılarak "La İlahe İllallah" diyerek kelime-i tevhid eşliğinde halay çekti.

Protesto alanından hızla uzaklaşırken yaşadıklarını "Aman Tanrım" sözleriyle özetleyen Tommy G’nin bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Türkiye
Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı
Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı
Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış
Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış