Diyarbakır'daki protestoya karışan Amerikalı tekbir getirdi halay çekti

Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, Diyarbakır ziyareti sırasında yanlışlıkla dahil olduğu ABD ve İsrail karşıtı protesto gösterisinde ilgi odağı oldu. Kalabalık tarafından omuzlara alınan ve sloganlara eşlik eden gencin yaşadığı bu ilginç deneyim sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

DİYARBAKIR'DAKİ PROTESTOYA KARIŞAN AMERİKALI

Dünyayı gezen Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, Türkiye seyahati kapsamında uğradığı Diyarbakır'da beklenmedik bir olay yaşadı. Şehri keşfettiği sırada kalabalık bir grubun toplandığını fark eden gezgin, merakına yenik düşerek alana girdi. Ancak genç gezgin, kısa süre sonra kendisini Hüda Par tarafından düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı bir protestonun tam ortasında buldu.

Paylaştığı videoya "Yanlışlıkla İslami bir Amerikan karşıtı etkinliğe girdim" notunu düşen Tommy G, herhangi bir siyasi görüşü olmadığını, sadece kalabalığı merak ettiği için yaklaştığını ifade etti. Alandaki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Amerikalı genç, kısa sürede protestonun ilgi odağı haline geldi.

TEKBİR GETİRDİ HALAY ÇEKTİ

Kalabalıkla birlikte halay çeken sonra tekbir getiren Tommy G, o anları saniye saniye kayda alıp paylaştı.

Görüntülerde, gruptaki bazı kişilerin Tommy G’ye Kelime-i Şehadet getirtmeye çalıştığı, onu omuzlara alarak "Tekbir" getirdiği görüldü.

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen içerik üreticisi, kendisine takılan poşu ile kalabalığa katılarak "La İlahe İllallah" diyerek kelime-i tevhid eşliğinde halay çekti.

Protesto alanından hızla uzaklaşırken yaşadıklarını "Aman Tanrım" sözleriyle özetleyen Tommy G’nin bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.