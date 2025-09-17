Diyarbakır'da veli şiddeti: Öğretmene saldırı kamerada

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, ilkokul öğretmeni R.S, bir öğrenci velisinin saldırısına uğradı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulu’nda dün meydana geldi. Nöbetçi öğretmen R.S., okul bahçesinde kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Bu sırada öğrencilerden biri boğazında tırnak izi olduğunu iddia ederek durumu ailesine anlattı.

Öğrencinin annesi, okula gelerek öğretmen R.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine veli, öğretmene tokat atıp tehdit etti.

Saldırı sonrası öğretmen R.S, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan veli hakkında soruşturma başlatıldı.

O anlar okulun güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde velinin öğretmene saldırdığı anlar net şekilde görülüyor.

Eşini kanserden kaybetti 4 sene sonra SGK'ya borçlu çıktı: Kurumu ne hale getirdiniz?Eşini kanserden kaybetti 4 sene sonra SGK'ya borçlu çıktı: Kurumu ne hale getirdiniz?

Tefecilere 49 ilde eş zamanlı baskın: 115 gözaltıTefecilere 49 ilde eş zamanlı baskın: 115 gözaltı

Gök delinmiş gibi yağacak! Meteoroloji tarih verdi ve uyardı: Günlerce sürecekGök delinmiş gibi yağacak! Meteoroloji tarih verdi ve uyardı: Günlerce sürecek

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Türkiye
Bursa'da anız yangını: 30 dönüm alan küle döndü
Bursa'da anız yangını: 30 dönüm alan küle döndü
Bir dakika boyunca başını hiç kaldırmadı! Japon Prenses'in Anıtkabir'de Atatürk'e büyük saygısı
Japon Prenses'in Anıtkabir'de Atatürk'e büyük saygısı