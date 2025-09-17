Diyarbakır'da veli şiddeti: Öğretmene saldırı kamerada

Olay, merkez Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulu’nda dün meydana geldi. Nöbetçi öğretmen R.S., okul bahçesinde kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Bu sırada öğrencilerden biri boğazında tırnak izi olduğunu iddia ederek durumu ailesine anlattı.

Öğrencinin annesi, okula gelerek öğretmen R.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine veli, öğretmene tokat atıp tehdit etti.

Saldırı sonrası öğretmen R.S, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan veli hakkında soruşturma başlatıldı.

O anlar okulun güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde velinin öğretmene saldırdığı anlar net şekilde görülüyor.

