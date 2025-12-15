İki öğrenci Hasan Dağı'nda mahsur kaldı!

Yayınlanma:
Aksaray'da, zirve tırmanışı sırasında yönlerini kaybederek Hasan Dağı'nda mahsur kalan ve Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan gelen helikopterle kurtarılan iki üniversite öğrencisi Hikmet Yıldız ve Hüsrev Yusuf Güney, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Aksaray'da dün öğle saatlerinde Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için yola çıkan, ancak tırmanış sırasında yönlerini kaybederek mahsur kalan iki üniversite öğrencisinin kurtarılma ve tedavi süreci tamamlandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız ve Hüsrev Yusuf Güney'in yardım çağrısı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçmişti. Koordinatlarına ulaşılan iki öğrenci, zorlu hava koşulları nedeniyle Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından sevk edilen helikopterle dağdan alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı Personel Kurtarma ve İleri Hava Kontrolörü Grup Komutanlığına ait helikopterimiz ile Aksaray Hasan Dağı'nda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık. Vatandaşlarımıza acil şifa dileriz" ifadeleri kullanıldı. Yapılan paylaşımda iki öğrencinin kurtarılma anının videosu da paylaşıldı.

ÖĞRENCİLER HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Hastanede tedavileri yapılan ve sağlık durumları iyi olan Hikmet Yıldız ve Hüsrev Yusuf Güney’in işlemleri tamamlandı. İki üniversite öğrencisi, bu sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye
