Diyarbakır’da sokakta dehşet: Uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı

Türkiye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının yarattığı sarsıntı sürerken, bireysel ve kontrolsüz silahlanmanın tehlikeli boyutu bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı. Kentte elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi, çevreye rastgele ateş açarak paniğe neden oldu.

Amida Haber'in aktardığına göre olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Yakalanma anlarında saldırganın kendi boğazına bıçak dayadığı görüldü.

Yaşananlar, bireysel silahlanma ve güvenlik açıkları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan, Şanlıurfa’daki okul saldırısında 16 kişi yaralanmış, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda gerçekleşen saldırıda ise 9’u çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.