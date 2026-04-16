Diyarbakır’da sokakta dehşet: Uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı

Diyarbakır’da elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi, kentte sokak ortasında rastgele ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Müdahale sırasında şahsın, yakalandığı anlarda kendi boğazına bıçak dayadığı belirtildi.

Türkiye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının yarattığı sarsıntı sürerken, bireysel ve kontrolsüz silahlanmanın tehlikeli boyutu bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı. Kentte elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi, çevreye rastgele ateş açarak paniğe neden oldu.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! 9 can kaybı 20 yaralıKahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! 9 can kaybı 20 yaralı

Amida Haber'in aktardığına göre olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Yakalanma anlarında saldırganın kendi boğazına bıçak dayadığı görüldü.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE SİLAHLI SALDIRI

Yaşananlar, bireysel silahlanma ve güvenlik açıkları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan, Şanlıurfa’daki okul saldırısında 16 kişi yaralanmış, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda gerçekleşen saldırıda ise 9’u çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Son Dakika | Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika | Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı
Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı