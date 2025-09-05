Diyanet Başkanı emekli oluyor: Emekli maaşı 6 kişinin, ikramiyesi 137 kişinin maaşına denk!

Diyanet Başkanı emekli oluyor: Emekli maaşı 6 kişinin, ikramiyesi 137 kişinin maaşına denk!
Yayınlanma:
Görev süresinin dolmasına 12 gün kalan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 101 bin TL emekli maaşı, 2.3 milyon ile 2.7 milyon TL arası ise emeklilik ikramiyesi alacağı iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresi 17 Eylül itibariyle sona eriyor.

Erbaş, görevinin uzatılmaması halinde, emekliliğe ayrılacak ve 'süper emekli' statüsüne geçecek.

"101 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI"

Erbaş’ın yıl sonuna kadar emekliye ayrılması durumunda yaklaşık 101 bin TL, yılbaşından sonra ayrılması halinde ise yaklaşık 119 bin TL emekli aylığı alması bekleniyor.

Öte yandan, Erbaş'ın alacağı emekli ikramiyesi de oldukça dikkat çekici boyutlarda.

"2.3 MİLYON İKRAMİYE"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Erbaş’ın emekli ikramiyesi de 2.3 milyon ile 2.7 milyon TL arasında olacak.

Söz konusu rakamlar mevcut emekli maaşlarıyla karşılaştırıldığında ortaya derin bir uçurum çıkıyor.

6 EMEKLİNİN MAAŞINA DENK

Bu rakamlara göre, Erbaş’ın bir aylık emekli maaşı yaklaşık 6 emeklinin maaşına denk gelecek. Emekli ikramiyesi ise 137 emeklinin bir aylık maaşı olacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yakın geçmişte yaptığı “Emekliye fitre verilebilir” açıklamasıyla da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Türkiye
Washington, Trump’a dava açtı
Washington, Trump’a dava açtı
Düzce'deki orman yangınında son durum!
Düzce'deki orman yangınında son durum!
Feci kazada araçlar alev topuna döndü: 3 kişi öldü 5 kişi yarandı!
Feci kazada araçlar alev topuna döndü: 3 kişi öldü 5 kişi yarandı!