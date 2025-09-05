Diyanet Başkanı emekli oluyor: Emekli maaşı 6 kişinin, ikramiyesi 137 kişinin maaşına denk!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresi 17 Eylül itibariyle sona eriyor.

Erbaş, görevinin uzatılmaması halinde, emekliliğe ayrılacak ve 'süper emekli' statüsüne geçecek.

"101 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI"

Erbaş’ın yıl sonuna kadar emekliye ayrılması durumunda yaklaşık 101 bin TL, yılbaşından sonra ayrılması halinde ise yaklaşık 119 bin TL emekli aylığı alması bekleniyor.

Öte yandan, Erbaş'ın alacağı emekli ikramiyesi de oldukça dikkat çekici boyutlarda.

"2.3 MİLYON İKRAMİYE"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Erbaş’ın emekli ikramiyesi de 2.3 milyon ile 2.7 milyon TL arasında olacak.

Söz konusu rakamlar mevcut emekli maaşlarıyla karşılaştırıldığında ortaya derin bir uçurum çıkıyor.

6 EMEKLİNİN MAAŞINA DENK

Bu rakamlara göre, Erbaş’ın bir aylık emekli maaşı yaklaşık 6 emeklinin maaşına denk gelecek. Emekli ikramiyesi ise 137 emeklinin bir aylık maaşı olacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yakın geçmişte yaptığı “Emekliye fitre verilebilir” açıklamasıyla da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.