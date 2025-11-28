Dikimine başlandı: Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Dikimine başlandı: Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Yayınlanma:
Isparta’da 1500 dekar alanda karanfil dikimine başlandı. Yaklaşık 200 milyon dal üretim beklenirken, kentte yetiştirilen karanfiller ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

Isparta'da 1500 dekar alanda karanfil üretimine ve yeni sezon için dikimlere başlandı.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte gül, lavanta, kiraz ve domates gibi ürünlerin dışında karanfil yetiştiriciliğinin de yaygın bir şekilde gerçekleştirildiğini aktardı.

karanfil-aa.jpg

Günde 500 ton toplanıyor: Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyorGünde 500 ton toplanıyor: Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor

200 MİLYON DAL KARANFİL BEKLENİYOR

Mayısta başlayacak yeni sezon için karanfil dikimlerinin yapılmaya başlandığını belirten Mustahattin Can Selçuk, bu dönemde yaklaşık 200 milyon dal karanfil beklediklerini kaydetti.

Isparta'da yetiştirilen karanfilin büyük ölçüde Avrupa pazarında alıcı bulduğunu ifade eden Selçuk, "Çiçeklerimiz ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine ihracat gerçekleştiriliyor." şeklinde konuştu.

sparta-karanfil-aa.jpg

Selçuk, üretim yapanlara ülke ekonomisine katkıda bulundukları için teşekkür etti.

Kaynak:AA

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Türkiye
Saadet Partisi'den 'Papa' protestosu!
Saadet Partisi'den 'Papa' protestosu!
Zonguldak'ta 'pos tefeciliği' operasyonu: Kredi kartı üzerinden komisyon alan 2 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta 'pos tefeciliği' operasyonu: Kredi kartı üzerinden komisyon alan 2 kişi tutuklandı
Eğitim-İş'ten Osmaniye'de anlamlı proje
Eğitim-İş'ten Osmaniye'de anlamlı proje