Isparta'da 1500 dekar alanda karanfil üretimine ve yeni sezon için dikimlere başlandı.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte gül, lavanta, kiraz ve domates gibi ürünlerin dışında karanfil yetiştiriciliğinin de yaygın bir şekilde gerçekleştirildiğini aktardı.

Günde 500 ton toplanıyor: Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor

200 MİLYON DAL KARANFİL BEKLENİYOR

Mayısta başlayacak yeni sezon için karanfil dikimlerinin yapılmaya başlandığını belirten Mustahattin Can Selçuk, bu dönemde yaklaşık 200 milyon dal karanfil beklediklerini kaydetti.

Isparta'da yetiştirilen karanfilin büyük ölçüde Avrupa pazarında alıcı bulduğunu ifade eden Selçuk, "Çiçeklerimiz ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine ihracat gerçekleştiriliyor." şeklinde konuştu.

Selçuk, üretim yapanlara ülke ekonomisine katkıda bulundukları için teşekkür etti.